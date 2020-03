Cảnh sát có quyền từ chối làm việc với những người say xỉn, ăn mặc phản cảm

Văn bản có hiệu lực từ 30/3 ghi rõ, lực lượng cảnh sát về quản lý hành chính có quyền từ chối làm việc với những người say xỉn, ăn mặc phản cảm và dùng chất kích thích...

Tờ Tri thức trực tuyến Zing .vn thông tin, Bộ Công an vừa mới ban hành Thông tư số 15/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội . Cụ thể, văn bản này có hiệu lực từ 30/3.



Trong đó, điều 12 của Thông tư quy định rõ, cảnh sát làm nhiệm vụ về QLHC được phép từ chối làm việc với những người có biểu hiện say rượu, sử dụng các loại chất kích thích, ăn mặc phản cảm hoặc có những hành vi, lời nói không phù hợp, xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông tư này sẽ được áp dụng cho lực lượng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội các cấp, các đội CSGT, công an cấp xã trong việc giải quyết các thủ tục đăng ký như: Cấp chứng minh thư nhân dân, làm căn cước công dân, đăng ký tạm trú tạm vắng, quản lý con dấu và các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...



Ngoài ra, trong Thông tư còn có thêm điều 13, trong đó quy định: Nghiêm cấm các cán bộ và chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát QLHC gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân và yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp giấy tờ ngoài quy định.

Bên cạnh đó, những người thực thi công vụ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cũng không được phép hứa hẹn hay thỏa thuận, thậm chí là nhận tiền hay những tài sản, vật chất hoặc phi vật chất có giá trị khác.



Đặc biệt, Bộ Công an còn cấm Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội lợi dụng công việc được giao để làm ra những hành vi gây hại cho lợi ích của cá nhân, tổ chức; cấm cán bộ, chiến sĩ nhận đơn, thư và giải quyết việc công tại nhà riêng hoặc bên ngoài trụ sở.



