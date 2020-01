Cảnh sát đột kích quán karaoke, 6 thanh niên phê ma túy trốn trên trần nhà quá lạnh phải tự thú

Cụ thể, khoảng 2h sáng ngày 4/1, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cùng với sự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào cơ sở karaoke Hưng Thịnh (thuộc Công ty TNHH MTV DVTH Hưng Thịnh) ở đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác định trên 50 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng hát Vip có tất cả trên 50 người đang tụ tập, lắc lư theo tiếng nhạc lớn. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp, nhiều viên nén thuốc lắc, kentamine, cỏ,.... và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhiều gói ma túy tại quán karaoke.



Kết quả kiểm tra cho thấy hơn 50 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong số này có gần 40 người trong độ tuổi thanh thiếu niên ở huyện Bình Sơn. Bên cạnh đó, một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cũng bị bắt giữ.

Các đối tượng dương tính ma túy đưa về CATP tiếp tục điều tra mở rộng.



Sau 3 tiếng làm việc tại quán karaoke, có 6 đối tượng sử dụng ma túy trốn nấp trên trần nhà do không chịu nổi lạnh đành chấp nhận tự thú.



Được biết đây là quán karaoke do ông Nguyễn Đức Nam làm giám đốc. Hồ Ngọc Trường - Quản lý karoke Hưng Thịnh trình bày với cơ quan chức năng rằng đây là mùa lễ Tết nên quán mở cửa phục vụ khách muộn hơn bình thường. Toàn bộ nhân viên em chỉ được phục vụ bên ngoài nên không biết khách làm gì bên trong. Hơn 50 đối tượng dương tính ma túy được đưa về Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong 20 ngày. Theo đó, đơn vị liên tục tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các quán bar, quán karaoke, đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý gần 100 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Your browser does not support HTML5 video.

Liên tiếp xảy ra án mạng vì tiếng hát karaoke