Cảnh sát Myanmar triệt phá ổ ma túy lớn nhất châu Á từ trước đến nay

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 3.750 lít methylfentanyl lỏng (được dùng để sản xuất ma túy tổng hợp cực mạnh, như fentanyl. Đây được cho là lần đầu tiên phát hiện được lượng fentanyl lớn đến vậy ở Đông Nam Á.

Theo điều tra, lượng tiền chất methylfentanyl thu được có thể dùng trong sản xuất ma túy tổng hợp đủ lớn lớn để thay thế sản lượng heroin của cả khu vực trong vòng 1 năm.

Tiền chất ma túy bị thu giữ

Vài năm gần đây, sự bùng nổ ma túy tổng hợp methamphetamine (viết tắt là meth) là một trong những khủng hoảng ma túy lớn nhất thế giới. Nó bành trướng do sự thúc đẩy của các tập đoàn tội phạm quy mô lớn.

Những năm gần đây, chúng chuyển từ sản xuất ma túy dực trên trồng cấy (cần diện tích đất đai và phụ thuốc vào thời tiết) sang sản xuất các loại ma túy tổng hợp rể tiền, dễ điều chếc như meth.

Bản tuyên bố chung của UNODC và giới chức Myanmar đưa ra hôm 18/5 không nói rõ số ma túy thu được trị giá bao nhiêu tiền. Giới chức Úc nói rằng, vụ thu giữ gần 1,6 triệu tấn meth hồi tháng 12/2019 trị giá xấp xỉ 820 triệu USD.

Theo ông Jeremy Douglas, điều phối viên khu vực của UNODC: “Trong khi cả thế giới chuyển sự chú ý sang đại dịch COVID-19, tất cả chỉ dấu cho thấy việc sản xuất, buôn bán ma túy tổng hợp và hóa chất (tiền chất ma túy) trong khu vực tiếp tục diễn ra ở mức kỷ lục”.

