'Cao thủ võ lâm' vừa bị ô tô đâm đã bật dậy múa võ giữa đường khiến dân mạng 'câm nín'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông có 1-0-2 khiến dân mạng phải "câm nín".

Hình ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h05 chiều ngày 6/1 vừa qua tại khu vực phía dưới một cầu vượt.

Thời điểm trên, một nam thanh niên mặc áo trắng đang điều khiển xe máy băng qua ngã tư với tốc độ khá cao thì bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với một chiếc ô tô. Sau cú tông mạnh, nam thanh niên bị hất văng người lên không và ngã xuống đường.

Lẽ thông thường sau khi bị đâm bất ngờ như vậy, nạn nhân sẽ bị sốc và choáng váng, thậm chí là bị thương và không thể đứng lên nổi. Tuy nhiên, trong tình huống này, nam thanh niên lại có thể ngồi dậy ngay sau khi ngã và có những hành động khiến mọi người chứng kiến phải kinh ngạc.

Cụ thể, nam thanh niên này không những có thể đứng dậy đi lại bình thường mà còn có thể... biểu diễn võ thuật. Giữa ngã tư đông phương tiện qua lại, nam thanh niên hồn nhiên làm các động tác như múa võ Thái Cực Quyền. Thậm chí bỏ mặc cả chiếc xe máy đang nằm giữa đường và tài xế ô tô đang vô cùng bối rối.

Một lúc sau, có hai người đi xe máy dừng lại giúp nam thanh niên dựng xe máy dậy, tài xế chiếc xe ô tô cũng lái xe bỏ đi. Trong khi nam thanh niên trên vẫn tỏ ra vô cùng... hững hờ.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên đi có hành động lạ sau tai nạn.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, "cao thủ võ lâm" trong clip đã khiến cư dân mạng đã phải ngả mũ thán phục:

"Hãy xem cao thủ võ lâm làm gì khi bị tai nạn giao thông "; "Chỉ có cao thủ mới bình tĩnh đến lạ thường như vậy!"; "Cạn lời, bị ô tô húc văng vẫn còn tâm trí múa võ như vậy";...

Kiều Đỗ (t/h)