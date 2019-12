Cặp chị em sinh tư đặc biệt, lên xe hoa chung một ngày để tiết kiệm chi phí

Theo đài BBC đưa tin, bốn chị em sinh tư người Ấn Độ sẽ cùng tổ chức đám cưới vào một ngày trong năm tới. Họ tên lần lượt là Uttaara, Uttaraja, Uttara, Uttama. Cặp chị em sinh tư chào đời vào tháng 11/1995, họ trở nên nổi tiếng bởi ca sinh năm hiếm gặp tại Kerala, Ấn Độ. Ngoài ra, Uttarajan là anh trai của bốn cô gái. Từ nhỏ, bốn chị em cùng chơi, cùng ăn mặc giống nhau rồi học chung một lớp và giờ thì là chuẩn bị về nhà chồng cùng một ngày.

Họ là cặp sinh năm, có một người anh trai tên Uttarajan

Được biết, khi các cô gái đến tuổi cập kê, mẹ họ- Rama Devi đã nhờ đến một trang web mai mối để giúp các con tìm chồng. Tuy nhiên, họ có dịp tìm hiểu bạn đời từ trước, và hôn nhân của họ hoàn toàn là tự nguyện.





Hình ảnh thời thơ ấu

“Bây giờ, mọi cuộc nói chuyện ở nhà đều xoay quanh việc tổ chức đám cưới. Chúng tôi sẽ cùng mặc sari (trang phục truyền thống của Ấn Độ) có thiết kế và màu sắc giống nhau”, cô Uttara nói.

Đồng thời, cô cũng cho biết, việc tổ chức đám cưới chung cho cả bốn chị em là để hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố.

Bốn chị em sinh tư sẽ cùng lên xe hoa vào năm tới

Hơn nữa, đám cưới ở Ấn Độ tồn tại nhiều hình thức tốn kém, với nhiều nghi lễ liên quan nên việc cưới xin của con cái diễn ra cùng một ngày cũng là một cách tiết kiệm. gia đình này từng trải qua nhiều biến cố vì những khó khăn khi cùng lúc sinh năm người con, và những đứa trẻ thường xuyên ốm đâu từ nhỏ. Không chịu nỏi áp lực về tài chính, Sức Khỏe , cha của 5 người này đã tự tử. lúc đó họ mới lên 9 tuổi.

Mẹ con họ được chính quyền giúp đỡ, một bác sĩ hảo tâm trong vùng đã cho sáu mẹ con ở nhờ. Bà mẹ được nhận vào làm việc tại một ngân hàng, các con được dạy dỗ tốt, có điều kiện học hành đầy đủ. Dự kiến, vào 26/4 năm sau đám cưới của họ sẽ đươc tỏ chức.

Đám cưới song sinh đặc biệt ở Cà Mau

Tại Việt Nam cũng từng có nhiều đám cưới đặc biệt như vậy diễn ra. Điển hình là cặp sinh đôi chú rể, Châu Diễm Kỳ và Châu Diễm Phong (22 tuổi), cùng cưới hai chị em cô dâu sinh đôi là Lê Ngọc Huyền và Lê Huyền Trân (18 tuổi) ở Cà Mau. Hôn lễ của họ tổ chức vào tháng 5/2016 và thu hút sự thích thú của cộng đồng mạng.

Chuyện Lạ Hai Anh Em Sinh Đôi Làm Đám Cưới Với Hai Chị Em Sinh Đôi ở Cà Mau- Khám phá bí ẩn