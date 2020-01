Cấp cứu cho người vợ bị chồng say xỉn đập vỡ chai bia đâm thấu bụng

Người chồng nhậu say rồi lời qua tiếng lại với vợ. Không thể kiềm chế bản thân, gã chồng đập vỡ vỏ chai bia đâm thủng bụng vợ, thức ăn trong dạ dày trào ra ngoài.

Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM cho biết các bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho nữ bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Theo BS Hoàng Tuấn, Phó trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, đó là nữ bệnh nhân N.T.H. (36 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng có vết thương hở, rách nham nhở ở vùng bụng. Vết thương rộng khoảng 5cm, thức ăn trong dạ dày trào ra ngoài và tràn một phần vào ổ bụng.





Chị L. được cấp cứu trong bệnh viện



Gia đình cho biết, vào tối 5/1, chị H. bất mãn với người chồng nhậu say nên cả hai có to tiếng qua lại. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm gã chồng nổi cơn thịnh nộ đập vỡ chai bia rồi lao tới đâm thấu bụng vợ. Sau đó nhiều người đưa nạn nhân đến một phòng khám gần đó để cấp cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất.



Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử và rửa ổ bụng. Mảnh thủy tinh của vỏ chai bia đã làm rách niêm mạc dạ dày khiến thức ăn trào ra ngoài, buộc các bác sĩ phải làm sạch. Sau đó, ê kíp khâu lại vết thương dạ dày và đóng ổ bụng.

Ảnh minh họa



Các bác sĩ nhận định, dù vết thương đã được xử lý nhưng bệnh nhân cần được điều trị tích cực để tránh nguy cơ nhiễm trùng.



BS Hoàng Tuấn chia sẻ đã tiếp nhận nhiều trường hợp nạn nhân nhập viện do bạo hành gia đình. Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn đều liên quan tới người có sử dụng rượu bia, dẫn tới mất kiểm soát hành vi.



Hầu hết các trường hợp nạn nhân là người vợ, người phụ nữ ở thế yếu. Không ít ca phải gánh chịu hậu quả nặng nề như yếu liệt, mất khả năng vận động, ảnh hưởng về ngoại hình, thậm chí có người tử vong vì giải quyết mâu thuẫn trong lúc nhậu say.



Mâu thuẫn trong mỗi gia đình luôn rất phức tạp và hành vi bạo hành của nam giới với phụ nữ hay ngược lại là rất khó chấp nhận. Nếu người vợ nhờ tới sự vào cuộc của công an và Mâu thuẫn trong mỗi gia đình luôn rất phức tạp và hành vi bạo hành của nam giới với phụ nữ hay ngược lại là rất khó chấp nhận. Nếu người vợ nhờ tới sự vào cuộc của công an và Pháp luật , người chồng khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi đó, một mặt gia đình đổ vỡ còn người gây án vướng vào vòng lao lý”, BS Hoàng Tuấn chia sẻ.

Hà Ly (t/h)