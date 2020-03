Cập nhật diễn biến COVID-19 ngày 1/3/2020: Mỹ có ca tử vong đầu tiên, Hàn ghi nhận 3526 trường hợp

Ảnh minh họa.



Theo người phát ngôn Trung tâm Y tế EvergreenHealth, Kayse Dahl, ca tử vong xảy ra ở ngoại ô thành phố Seattle. Ngay khi xảy ra vụ việc, Thống đốc bang Washington đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực cần thiết để chuẩn bị và đối phó với đợt bùng phát dịch. Theo đó, tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng sẽ cho phép chính quyền bang sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia.



Liên quan đến vụ việc, giới chức y tế tại các bang California, Oregon và Washington lo sợ virus corona đang lây nhiễm ở bờ Tây nước Mỹ. Trong đó, 2 trong 3 ca nhiễm tại Washington có liên hệ với một cơ sở chăm sóc đặc biệt tại thành phố Kỉkland. Tại đây, hơn 50 người có triệu chứng nhiễm virus và đang chờ xét nghiệm để biết kết quả.



Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 1/3/2020, tính đến hết ngày thứ Bảy (29/2), Italy tăng thêm 307 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc bệnh lên 1.128 người. Số ca tử vong thêm 8 người, gồm 6 người ở vùng Lombardy và 2 người ở vùng Romagna. Tổng cộng đến hết ngày 29/2 đã có 29 bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19 ở nước này.

Ảnh minh họa.



Đến hết ngày 29/2, tại Hàn Quốc ghi nhận 3150 trường hợp nhiễm bệnh và 17 ca tử vong. Trung Quốc thêm 573 ca nhiễm, 35 ca tử vong. Trong khi đó, các nước như Ecuador, Ireland và Luxembourg ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Đến 9h sáng 1/3 (giờ địa phương), giới chức Hàn Quốc cho biết, tổng số ca nhiễm virus corona được xác nhận của nước này hiện là 3.526 (tăng 376 ca), cùng với 32.422 trường hợp nghi nhiễm.

Your browser does not support HTML5 video.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona.