Diễn biến mới nhất COVID-19 tại Việt Nam ngày 9/3: 30 ca nhiễm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Tính đến sáng sớm ngày 9/3, Bộ Y tế đã công bố 11 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 người ở Hà Nội và 10 du khách nước ngoài. Những trường hợp này đều đi trên chuyến bay VN00054 từ London về Việt Nam vào sáng ngày 2/3. Đây là chuyến bay mà bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam đi.

Như vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 30 người. Trong đó 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, các ca còn lại đang trong quá trình cách ly và điều trị.

Toàn bộ khu phố Trúc Bạch đã được cách ly

Ca nhiễm thứ 17 được ghi nhận tại Việt Nam là chị N.H.N. (27 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội. Người này bay chuyến của Vietnam Airlines số hiệu VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3. Gần 48 giờ sau 12 người khác được xác định nhiễm COVID-19, trong đó có 9 người đi cùng chuyến bay của N..

Ngay sau đó, TP Hà Nội đã cho họp khẩn cấp bàn phương pháp phòng, điều trị bệnh cho bệnh dân. Đồng thời tiến hành khử khuẩn ở các nơi bệnh N. đã ở và đến như phố Trúc Bạch, Bệnh viện Hồng Ngọc… Cách ly những người tiếp xúc với N. và những người tiếp xúc gián tiếp, lấy mẫu bệnh phẩm đem đi xét nghiệm.

Hôm qua (8/3), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban chỉ đạp quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đã chủ trì cuộc họp.

Theo Phó thủ tướng, trong 2 ngày, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19 khi ca bệnh thứ 17 xuất viện. Giai đoạn 2 khó khăn hơn giai đoạn đầu khi dịch bệnh lan ra hơn 100 nước.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó, ngay cả khi có hàng nghìn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Khi virus đã vào Việt Nam thì việc phát hiện sớm để ngăn chặn vô cùng quan trọng”, Phó thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Ở một diễn biến mới, tỉnh Yên Bái đã cách ly tập trung 2 trường hợp do tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân dương tính COVID-19. 2 trường hợp đnag cách ly tại khu vực tập trung của tỉnh Yên Bái gồm 1 phụ nữ 43 tuổi ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái và 1 nam giới 50 tuổi ở phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái. Hai người này cùng làm việc trên chuyến tàu Hà NỘi – Lào Cai, nơi có 2 hành khách xác định dương tính COVID-19.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam cũng ghi nhận những trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, Sở Y tế Hải Phòng rà soát, xác định được 21 trường hợp cùng trên chuyến bay VN00054 với người nhiễm COVID-19 (chưa có dấu hiệu của bệnh) để đưa vào cách ly chặt chẽ; một số trường hợp tiếp xúc gần cũng đã được cách ly.

Tại Quảng Nam đã cách ly 36 hành khách đi cùng chuyến bay với N.HN..

Tại Thừa Thiên – Huế, đưa 2 hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 ở Hà Nội đi cách ly tập trung tại bệnh viện Trung ương cơ sở 2. Đến tối 8/3, 1 trong 2 hành khách này được xác định dương tính với COVID-19.

Khánh Hòa đã tiến hành cách ly bác sĩ của bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bác sĩ này là người đã thăm khám cho bệnh nhân thứ 17. Đến chiều 8/3, người này xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Cùng ngày ở Khánh Hòa, cũng đã tìm ra 4 du khách đi cùng chuyến bay với N. để đưa đi giám sát, cách ly tại chỗ. 4 hành khách này được xét nghiệm âm tính.

Quảng Ninh ghi nhận 28 trường hợp trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới bệnh nhân thứ 17. Trong khi đó xác định ở Lào Cai có 2 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc.

Thông tin mới nhất COVID-19 sáng nay

Nga Đỗ (t/h)