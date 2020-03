Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 2/3: Ghi nhận trường hợp tái nhiễm trên tàu Diamond Princess

Theo thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc , tính đến 6h ngày 2/3, toàn thế giới có 3.001 người tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra và 88.362 trường hợp dưỡng tính. Như vậy, tính đến sáng nay, số ca lây nhiễm đã tăng 692 người, số ca tử vong tăng 7 người.

Đã có 131 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc được gi nhận. Các ca tử vòng này ở các nước: 54 ca ở Iran, 21 ca ở Hàn Quóc, 13 ca ở Nhật Bản, 34 ca ở Ý, 2 ca ở Pháp, 2 ca ở Hong Kong, 1 ca ở Đài Loan, 1 ca Philippines, 1 ca ở Mỹ, 1 ca ở Thái Lan và 1 ca ở Úc.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia

Còn tại Trung Quốc, tính đến sáng hôm nay đã có 42.728 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện và cho kết quả âm tính với COVID-19. Trung Quốc đang dùng bọn biện pháp để tăng cường hệ thống phòng, chữa bệnh trong đợt dịch này.

Còn tại Hàn Quốc, theo tin từ cơ quan phòng chồng dịch bệnh trung ương, tính đến chiều 1/3, có thêm 586 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 3.736 trường hợp. Số ca tử vong ở quốc gia này đã tăng lên 18, số ca được chữa khỏi và xuất viện là 30.

Trường hợp tử vong thứ 18 là một người đàn ông 83 tuổi sống ở Daegy. Người này mắc nhiều bệnh lý như nhồi máu não, tăng huyết áp và tiểu đường . Chính vì vậy, khi nhiễm dịch, sức đề kháng bị suy yêu hoàn toàn.

Một thông tin đáng chú ý trong diễn biến tình dịch bệnh là, vào cuối ngày 1/3, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản thông báo, thủy thủ đoàn cuối cùng của du thuyền Diamond Princess đã được phép lên bờ vào chiều cùng ngày. Như vậy, không còn ai trên du thuyền chở 3.600 người nữa. Những thủy thủ này được đưa tới các trung tâm cách ly giám định và cách ly trong vòng 14 ngày trước khi rời Nhật về nước.

Đã có trường hợp bệnh nhân tái nhiễm trên tàu

Tính đến nay, tàu đã có 7 ca tử vong, hơn 700 ca dương tính. Dự kiến, con tàu sắp tới sẽ được khử trùng toàn bộ. Đáng chú ý, người phụ nữ 70 tuổi ở Bắc Đài Loan lên tàu Diamond Princess hôm 20/1 và ban đầu được chẩn đoán nhiễm COVID-19 dù không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bệnh nhân này đã nhập viện Nhật Bản từ ngày 16/2 và sau đó trở về Đài Loan hôm 26/2 sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, qua 3 lần xét nghiệm ở Đài Loan, kết quả mới nhất cho thấy bệnh này vẫn bị nhiễm COVID-19.

Tính đến sáng nay, Anh, Malaysia có thêm ca nhiễm mới, Armenia phát hiện ca đầu tiên. Tổng số ca nhiễm tại Malaysia là 29 người nhưng 22 người trong số này đã hồi phục và xuất viện. Anh ghi nhận thêm 12 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số người nhiễm lên 35.

Iraq xác nhận 5 ca nhiễm mới với 4 ca tại Baghdad và 1 ca tại tỉnh Babel, nâng tổng số ca nhiễm lên 13, theo Bộ Y tế Iraq.

Người đứng đầu ngành y tế Pháp, ông Jerome Salomon, xác nhận Pháp tới nay đã có 100 ca nhiễm. Trong số đó, 2 người đã tử vong, 12 người đã hồi phục và 86 người vẫn đang được điều trị.

Tính đến hết 1/3, đã có hơn 80 quốc gia đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch nghiêm ngặt đối với du khách đến từ Hàn Quốc bởi sự lo lắng về tình hình lây nhiễm dịch bệnh. Thổ Nhĩ Kỳ và Lào là những quốc gia mới nhất nằm trong danh sách. Được biết Angola sẽ bắt đầu đặt lệnh cấm nhập cảnh từ ngày 3/3 với du khách Hàn Quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Những sai lầm về giải pháp diệt COVID-19

Nga Đỗ (t/h)