Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 24/2: Hàn Quốc đưa ra cảnh báo ‘đỏ’, Triều Tiên cách ly 380 người

Tính đến ngày 23/2, thế giới có xấp xỉ 79 nghìn ca mắc Covid-19 với gần 2.500 ca tử vong. Dù tỷ lệ nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc tương đối nhỏ nhưng Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) vẫn bày tỏ quan ngại về số ca nhiễm không có mối liên hệ dịch tễ học rõ ràng.

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra hôm qua, số ca nhiễm mới tăng nhanh ở Hàn Quốc, Iran, Y là vấn đề đáng lo ngại.

Còn theo tin từ tờ Yohap, bất chấp những nỗ lực cách ly của chính quyền, các quan chức y tế cho biết, chỉ trong 1 ngày Hàn Quốc đã có thêm 3 ca tử vong và 169 trường hợp nhiễm COVID-19. Điều này khiến dân chúng Hàn Quốc vô cùng lo sợ. Chính phủ nước này đã buộc phải đẩy lùi ngày bắt đầu năm học mới 1 tuần, chuyển sang tháng 6.



Được biết, ca tử vong thứ 6 ở sứ sở kim chi là một Được biết, ca tử vong thứ 6 ở sứ sở kim chi là một bệnh nhân Bệnh viện Daenam (phía đông nam TP Cheongdo). Đây là nơi COVID-19 khiến 110 người nhiễm bệnh, bao gồm cả nhân viên y tế.

Liên quan đến diễn biến phức tạp này, Tổng thống Hàn Quốc Jae-in tuyên bố: “Vài ngày nữa là thời khắc vô cùng quan trọng”. Ông Moon cho rằng, tình hình đã thay đổi nhanh chóng sau khi dịch bệnh bùng phát, gắn liền với nhà thờ Shincheonji. Còn bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc thì nhận định, 7 đến 10 ngày tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác dập dịch. Đồng thời kêu gọi người dân cùng đẩy lùi COVID-19.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 24/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng đã cách ly 380 người (cả trong nước lẫn nước ngoài). Đồng thời tăng cường hoạt động cô lập, giám sát y tế và các biện pháp xét nghiệm đối với những người có triệu chứng bất thường.

Tuy nhiên, cơ quan truyền thông của nhà nước Triều Tiên không cung cấp thông tin chi tiết về người nước ngoài bị cách ly. Song dường như đó là những nhà ngoại giao đang sinh sống và làm việc tại Triều Tiên.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới

Tính đến sáng ngày 24/2, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạo ở Iran. Trước đó, quốc gia này đã đóng cửa các cơ sở giáo dục và văn hóa trong vòng 1 tuấn tại 14 tỉnh, thành phố, trong đó có cả thủ đô Tehran. Chính phủ Iran còn kêu họi các trường duy trì bầu không khí trẫn tĩnh, áp dụng các biện pháp hiệu quả để ngăn COVID-19.

Iran xã nhận có 15 ca nhiễm COVID-19, nâng tống số ca nhiễm ở nước này lên 42. Tuy nhiên, đã có đến 8 ca tử vong. Để ngăn chặn dịch bệnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tạm đóng cửa biên giới với Iran, trong khi đó Afghanistan tạm ngừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không và đường bộ với nước này. Các nước khác tại Trung Đông đã ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Hiện tại, nước Ý cũng đang căng mình để chống lại dịch bệnh. Đã có hơn 100 người nhiễm COVID-19 tại quốc gia này. Giới chức Ý đang chạy đua với thời gian để tìm ra người đầu tiên nhiễm COVID-19 trong nước,

Bộ trường Bộ Y tế Ý đã ban bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như đóng cửa tòa nhà cộng đồng, hạn chế đi lại, gám sát và cách ly những người nhiễm bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh đang lan rộng ở Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác, chiều 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19. Trong buổi họp, ngoài thông tin tình hình dịch bệnh, ông Chung yêu cầu các sở ngành, quân huyện phải chuẩn bị kỹ các phương án phòng chống dịch COVID-19.

