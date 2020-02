Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 26/2: Hơn 80.000 người nhiễm trên toàn cầu, Mỹ bắt đầu thử thuốc

Tính đến hết ngày 25/2, Trung Quốc ghi nhận 77.658 ca nhiễm bệnh và 2.662 nạn nhân tử vong. Số người khỏi bệnh 27.323 nhưng vẫn còn đến 87.900 người đang bị cách ly theo dõi. Trung Quốc vẫn là tâm điểm của dịch bệnh.

Trong khi đó, vùng dịch Hàn Quốc bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ và diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận 11 trường hợp tử vong vì COViD-19 và số ca nhiễm đã lên đến gần 1.000.

Một điểm cách ly tại Vũ Hán (Trung Quốc)

Tính đến hết ngày 25/2, đã có thêm một số quốc gia ở châu Âu công bố các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên gồm Tây Ban Nha, Croatia, Áo, Thụy Sĩ. Trong đó, Thụy Sĩ đã tiến hành cách ly hàng trăm du khách tại một khách sạn trên quần dảo Canary vì một số du khách người Ý nhập viện nghi do nhiễm COVID-19. Tại Thụy Sĩ có 3 ca nhiễm. Áo giáp biên với Ý cũng xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên trong ngày 25/2 tại tỉnh Tyrol.

Như vậy, tính đến 6h30 ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam ) đã có 12 quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm COVID-19 gồm: Ý (322), Đức (18), Anh (13), Pháp (14), Nga (2), Tây Ban Nha (3), Áo (2), Bỉ (1), Phần Lan (1), Croatia (1), Thuỵ Điển (1), và Thuỵ Sỹ (1).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) xác nhận Mỹ đã xuất hiện 53 trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 hôm 24/2. Trong đó bao gồm 34 bệnh nhân từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess (Nhật Bản), 3 người trở về từ Trung Quốc và 14 người phát sinh trong các nước.

Thứ trưởng Y tế Iran - ông Iraj Harirchi (Ảnh: Tehran Times)

Hong Kong và Đài Loan đã ghi nhận thêm những trường hợp nhiễm bệnh. Đặc khu Hong Kong hiện đang có 81 người nhiễm COVID-19 với 2 trong 81 bệnh nhân này từng đi trên du thuyền Diamond Princess. Số ca nhiễm bệnh 30 cũng được ghi nhận tại Đài Loan.

Ở khu vực Trung Đông, tình hình COVID-19 cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 25/2, một phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran đã xác nhận qua truyền hình rằng việc Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi dương tính COVID-19. Hiện tại, vị Thứ trưởng này đang được cách ly, theo dõi và điều trị.

Hiện Iran ghi nhận 16 trường hợp tử vong do COVID-19, nhiều nhất sau Trung Quốc đại lục. Ngày 25/2, Bộ Y tế nước này đã công bố có 900 trường hợp nhiễm COVID-19.

Ở một diễn biến khác, đại học Trung Quốc đã điều chế thành công vacxin dạng uống virus corona. Mới đây, đại học Thiên Tân ở gần thủ đô Bắc Kinh đã công bố điều chế thành công vacxin chống virus corona dạng uống. Ngày 21/2, các nhà khoa học tại Greffex, Inc. và phòng thí nghiệm ở Aurora, Colorado (Mỹ) cũng từng tuyên bố tạo ra thành công vacxin chống lại COVID-19.

Mỹ đang thử nghiệm thuốc chống COVID-19

Đại học Thiên Tân thông báo, loại vacxin này sử dụng chất saccharomyces cerevisiae dùng trong thực phẩm làm chất mang và protein tăng đột biến của virus corona làm mục tiêu để tạo ra kháng thể chống lại Covid-19.

Ngày 25/2, các quan chức y tế Mỹ cho biết, họ đã thửu nghiệm điều trị thuốc chống COVID-19 của hãng Gilead Sciences Inc trên các bệnh nhân nhiễm bệnh. Theo viện Y học Quốc gia, người đầu tiên tham gia thử nghiệm là công dân Mỹ đã hồi hương sau khi bị cách ly trên du thuyền ở Nhật Bản. Việc thử nghiệm sẽ do các nhà khoa học của Trung tâm Y tế thuộc đại học Nebraska ở Omaha thực hiện.

Your browser does not support HTML5 video.

Người Hàn Quốc ở Việt Nam nói gì về dịch Covid-19? (Nguồn: VTC Now)

Nga Đỗ (t/h)