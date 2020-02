Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 27/2: Dịch đã tấn công ít nhất 44 quốc gia, vùng lãnh thổ

Tính đến 6h15 ngày 27/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận toàn thế giới có 2.077 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra và 81.260 ca nhiễm.

Đã có 55 ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc, trong đó có 19 ca ở Iran, 12 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Ý, 6 ca ở Nhật, 2 ca ở Hong Kong, 2 ca ở Pháp, 1 ca ở Đài Loan và 1 ca Philippines.

Dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng ở các nước châu Âu. Tính đến hết ngày 26/2, đã có thêm các nước Gruzia, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Na Uy, Romania thông báo có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Sáng sớm hôm nay, Romania xác nhận, trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Người đàn ông nhiễm bệnh đã liên lạc trực tiếp với một công dân Italy đến Romani hồi đầu tháng. Tuy nhiên, anh ta đang trong tình trạn ổn định và đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. 7 thánh viên khác trong gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng trong sáng nay, cơ quan y tế công cộng Na Uy đã xác nhận xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Người này trở về từ Trung Quốc vào cuối tuần trước và không có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Tại Hy Lạp cũng ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Người phụ nữ này trở về từ Bắc Italya. Hiện người phụ nữ này Sức Khỏe khá ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Tình hình dịch bệnh tại Iran trở lên vô cùng nghiêm trọng. Tính đến hết ngày 26/2 đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 19 người. Tỉ lệ tử vong ở quốc gia Trung Đông này tăng mạnh khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại bệnh dịch sẽ lan khắp khu vực.

Hàn Quốc vẫn đang là quốc gia thứ 2 trên thế giới có số lượng người tử vong cao nhất. Tính đến hết ngày 26/2, Hàn Quốc đã ghi nhận 12 người chết. Hàn Quốc đã ban bố báo động đỏ với dịch bệnh này. Hàn Quốc đã tăng cường kiểm soát, thắt chặt an ninh để hạn chế sự lây lan.

Một tin đang chú ý khác, hãng Yonhap ngày 26/2 cho biết, Hàn Quốc đã xác định được “bệnh nhân số 0” lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng đó là một người phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán.

Ca nhiễm đầu tiên này được ghi nhận vào ngày 20/1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên đến mức báo động cho đến ngày 18/2, khi người phụ nữ 61 tuổi ở Hàn Quốc có liên quan đến giao phái Tân Thiên Địa ở Daegu bị lây nhiễm sau khi được xét nghiệm. Người phụ nữ này là bệnh nhân số 31 “sieuelaay nhiễm”.

Mặc dù dịch bệnh đang lan rộng ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc nhưng WHO vẫn chưa ban bố đại dịch. Hãng Reuters dẫn lời ông Tedros - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới: "Chúng ta không nên vội vàng trong việc tuyên bố đại dịch mà không phân tích các số liệu một cách cẩn thận". Trước đó, WHO mới chỉ tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO lý giải: “Sử dụng từ đại dịch một cách bất cẩn không có lợi ích hữu hình, nhưng nó có rủi ro đáng kể trong việc khuếch đại nỗi sợ hãi và sự kỳ thị không cần thiết và vô lý, và có thể làm các hệ thống tê liệt. Nó cũng có thể báo hiệu rằng chúng ta không còn có thể kiềm hãm virus. Điều đó là không đúng".

