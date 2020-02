Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 28/2: 82% tín đồ Tân Thiên Địa nhiễm, dịch hoành hành ở Châu Âu

Tính đến đầu giờ sáng ngày 28/2, đã có 50 quốc gia, vùng lãnh thổ công bố có trường hợp dương tính với COVID-19. Số ca tử vong bởi bệnh dịch này liên tục tăng.

Tính đến 6h30 ngày 28/2, đã có 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tuyên bố có trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Có ít nhất 82.728 người nhiễm bệnh, 2.814 người tử vong. Tại châu Á ghi nhận 81.125 trường hợp nhiễm bệnh, 2.790 trường hợp tử vong, chữa khỏi 33.157 trường hợp. Riêng tại Hàn Quốc đã ghi nhận 1.766 người nhiễm bệnh, 13 người tử vong; Iran có 245 người nhiễm, 26 người tử vong. Trên tàu Diamond Princess có 705 người nhiễm bệnh, 4 người tử vong.

Cập nhật diễn biến mới nhất COVID-18 ngày 28/2

Trong khi đó, dịch bệnh đang hoành hành mạnh mẽ ở châu Âu, có ít nhất 627 trường hợp dương tính với COVID-19, 16 trường hợp tử vong. Tại châu Mỹ có 73 trường hợp nhiễm bệnh. Châu Đại Dương có 23 trường hợp. Châu Phi có 2 trường hợp.

Theo tin từ Trung Quốc, số ca mắc bệnh tính đến hết ngày 27/2 là 78.632 (tăng 441 ca); nghi nhiễm 2.358 ca (tăng 508), đã xuất viện 32.934, (tăng 3.141) số người tử vong đã lên tới 2.747 (tăng 29). Tại Hong Kong đã ghi nhân 92 người nhiễm bệnh, 2 người tử vong. Tại Đài Loan ghi nhận 32 ca nhiễm bệnh, 1 ca tử vong. Tại Ma Cao ghi nhận 10 ca nhiễm bệnh, 1 ca tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh nào mới. 16 ca dương tính với COVID-19 đã được chữa khỏi hoàn toàn và trở về với gia đình . Hôm qua 26/2, Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam được tuyên bố hết dịch. Song trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Bộ Y tế Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch.

Ở một diễn biến liên quan, Yonhap đưa tin, có 1.848 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm. Trong đó có 833 người dương tính với COVID-19, 183 trường hợp âm tính, còn 832 người khác đnag đợi kết quả.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở châu Âu, số quốc gia có trường hợp nhiễm tăng mạnh

Tính đến chiều muộn ngày 27/2, Hàn Quốc thông báo có 171 ca nhiễm virus corona, nâng tẩng số ca nhiễm ở nước này lên 1.766. Trong ngày 27/2, Hàn Quốc công bố 334 ca nhiễm mới. Như vậy, Hàn Quốc đó có đến 505 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục lây lan trong cộng động ở Hàn Quốc.

Tại Iran, 1 trong 12 phó tổng thống đã nhiễm COVID-19 là bà Masoumeh Ebtekar. Bà là quan chức cấp cao thứ 3 của chính quyền Tehran nhiễm virus sau ông Iraj Harirchi - Thứ trưởng Y tế và ông Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran.

Trong khi đó tại châu Âu dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Số lượng người nhiễm ở Đức tăng đột biến trong ngày 27/2. Đồng loạt một số nước khác ghi nhận có trường hợp nhiễm mới.

Tối ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan đã công bố, nước này có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Trường hợp này được phát hiện tại thành phố Tilburg, cách biên giới với Bỉ khoảng 25km về phía Bắc. Hiện người này đang được cách ly tại Bệnh viện

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết, số ca nhiễm ở nước này tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ, 38 trường hợp so với 18 trường hợp trong ngày trước đó.

Tại Đức đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng số người nhiễm lên 20 người. Ngoài ra có khoảng 400 người bị cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, đài NPR dẫn tin từ Bộ Y tế Ý thông báo rằng, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng 50% trong vòng 24 giờ. Hiện tổng số ca mắc bệnh đã lên đến 650 trường hợp. Trong khi đó số ca tử vong hiện là 17.

