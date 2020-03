Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 3/3: Bệnh dịch lan ra 76 quốc gia, vùng lãnh thổ

Dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc , tính đến đầu giờ sáng ngày 3/3, tổng số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra là 3.084 người. Tổng số ca nhiễm đã tăng lên con số 90.182 người. Số ca được chữa khỏi là 44.969 người.

Hiện đã có đến 172 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Cụ thể, ở Hàn Quốc đã tăng lên 26 ca; Ý là 52 ca; Iran 66 ca; Nhật Bản 12 ca (đã tính sáu ca trên du thuyền Diamond Princess neo tại nước này); Pháp 4 ca; đặc khu Hong Kong 2 ca; Mỹ 6 ca; Thái Lan 1 ca; Úc 1 ca; Anh 1 ca; Đài Loan một ca; Philippines 1 ca.

Dịch bệnh đã lan ra nhiều châu lục trên thế giới

Riêng Việt Nam, từ ngày bùng phát dịch đến nay đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, cả 16 bệnh nhân này đã được chữa khỏi và xuất viện. Kể từ ngày 13/2 đến nay không ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện nay tại Việt Nam có 105 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly. Song chưa có trường hợp nào được xác định dương tính với COVID-19.

30 người Việt trở về từ Vũ Hán hết cách ly

Theo tin từ Bộ Y tế, từ ngày 13/2 đến 2/3, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta đang kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt. Song tình hình thực tế có thể thay đổi, chúng ta phải chủ động, luôn sẵn sàng đối phó với dịch.

Hiện cả nước đang tập trung nghiêm ngặt việc thực hiện cách ly với công dân từ các nước, vùng dịch trở về, nhất là Hàn Quốc. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 115 trường hợp được cách ly, theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là ở Hàn Quốc và Ý, từ 0h ngày 3/3, Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho công dân Ý. Trước đó, từ 12h ngày 1/3, sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ CHí Minh) tạm dừng đón khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

Trung Quốc ghi nhận thêm 125 ca nhiễm mới

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 2/3, nước này đã ghi nhận thêm 125 ca nhiễm mới, tăng thấp nhất kể từ ngày 21/1 và thêm 31 trường hợp tử vong, tất cả đều ở Hồ Bắc.

Như vậy, tính đến hết ngày 2/3, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 80.151, tổng số ca tử vong là 2.943.

Số ca nhiễm ở Trung Quốc có xu hướng giảm

Hàn Quốc, Ý, Iran, Nhật Bản vẫn là điểm nóng của dịch

Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) nhận định, tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, Ý, Iran, Nhật Bản đang rất đáng lo ngại. Chỉ trong vòng 24h vừa qua, số ca nhiễm ngoài Trung Quốc đã tăng cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới ghi nhận ở Trung Quốc cùng thời điểm.

Trong tổng số 8.739 ca nhiễm được 61 quốc gia báo cáo, có 81% bệnh nhân tập trung ở 4 quốc gia này. Trong 57 quốc gia còn lại, có đến 38 nước ghi nhận ít nhất 10 trường hợp nhiễm bệnh, 19 nước báo cáo chỉ có 1 trường hợp.

Mỹ ghi nhật thêm 5 ca tử vong

Theo tin từ CNN dẫn thông báo của chính quyền Washington, đã có thêm 5 trường hợp tử vong vì COVID-19 tính đến hết ngày 2/3, nâng tổng số ca tử vong ở Mỹ lên 6 người. Tất cả đều được ghi nhận tại Washington. 5/6 ca tử vong này đều cùng sống trong viện dưỡng lão. Hiện số ca nhiễm ở Washington đã tăng lên 18. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ tính đến ngày 3/3 là 101.

Trước tình trạng dịch bệnh lan nhanh, Thị trường thành phố San Antonio ở Texas tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi cơ sở cách ly liên bang cho ra viện nhầm một bệnh nhân dương tính với virus corona. Lệnh có hiệu lực cấp địa phương. Động thái này buộc công dân Mỹ phải sơ tán từ vùng dịch về nước duy trì cách ly tại căn cứ không quân Lackland chờ xét nghiệm thêm. Hàng chục người trở về từ du thuyền Diamond Princess sẽ sớm hết thời hạn cách ly trong ngày 3/3.





Nhiều quốc gia châu Âu đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh

Trong khi đó, dịch bệnh đang lan rộng ở Đức, đã có 129 trường hợp dương tính với COVID-19. cơ sở y tế công cộng ở Đức quá tải vì các bác sĩ và Bệnh viện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.

Còn theo TTXVN, cơ quan y tế Pháp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tại nước này tăng mạnh. Tính đến hết 2/3, ít nhất 61 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 191 người, trong đó có 4 ca tử vong.

Cùng ngày, Ấn Độ đã xác nhận có thêm 1 ca nhiễm virus corona mới. Theo đó, 1 du khách Italy ở bang Rajasthan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus chết

Israel cũng xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm chủng mới của virus COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này được chẩn đoán dương tính lên 12 người.

