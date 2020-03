Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 4/3: Xã Sơn Lôi được dỡ bỏ phong tỏa, dịch tăng tốc lan ra toàn cầu

Theo tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc , tính đến 6h ngày 4/3, trên thế giới có 3.127 người tử vong vì COVID-19, 92.153 ca nhiễm. Như vậy, so với ngày 3/3, số ca lây nhiễm đã tăng lên 728 người, số ca tử vong là 41 người.

Ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã có 223 người, gồm: 77 ca ở Iran, 34 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess), hai ca ở đặc khu Hong Kong, 79 ca ở Ý, 1 ca ở Đài Loan, bốn ca ở Pháp, 1 ca ở Philippines, chín ca ở Mỹ, 1 ca ở Thái Lan, 1 ca ở Úc, 1 ca ở San Marino và 1 ca ở Tây Ban Nha. Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết có 48.494 ca bệnh được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 492 người so với ngày 3/3.

Xã Sơn Lôi hết cách ly

UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức hội nghị công bố dỡ cách ly xã Sơn Lôi lúc 23h ngày 3/3. Dự lễ công bố có bà Hoàng Thúy Lan Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế..., cùng hàng trăm người dân địa phương. Nhiều người có mặt ở hội trường xã từ 21h.

Xã Sơn Lôi đã được dỡ bỏ cách ly

Ông Bùi Hồng Đô – Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hai quyết định: Chấm Chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (khu vực cấm tạm thời) và dừng hoạt động của 12 chốt kiểm soát; thời gian từ 0h ngày 4/3. Lý do hết cách ly là đã qua 20 ngày trên địa bàn xã không có ca mắc mới.

Song trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục lập danh sách công dân địa phương đang làm việc, sinh sống tại nước ngoài để có biện pháp phù hợp; tiếp tục giám sát các trường hợp nghi mắc bệnh trên địa bàn, nhất là người trở về từ Hàn Quốc, Ý, Iran…

Iran: Hơn 20 quan chức cấp cao và nghị sĩ nhiễm bệnh

Đài truyền hình Iran ngày 3/3 dẫn lời Phó chủ tịch Quốc hội nói rằng, 23 nghị sĩ của Quốc hội được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Thậm chí, người đứng đầu các dịch vụ y tế của nước này cũng bị nhiễm.

Còn theo tin từ Bộ Y tế Iran, đã có thêm 853 trường hợp nhiễm COVID-19, 11 trường hợp tử vong mới. Tính đến trưa ngày 3/3 (theo giờ địa phương), đã có tổng cộng 2.336 trường hợp bị bệnh được xác nhận tại Iran, 435 người được điều trị khỏi và 77 người chết.

Pháp đóng cửa hàng trăm trường học để ngăn dịch

Ngày 3/3 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ giáo dục Pháp đã cho đóng cửa 120 trường học để ngăn dịch bệnh phát tán trong cộng đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nhiều tỉnh khác cũng hạn chế việc đưa học sinh đi các chuyến đi nước ngoài và cấm tụ tập hơn 5.000 người tại các không gian kín.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở châu Âu

Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết, đây là kế hoạch tạm thời ở một số vùng bị ảnh hưởng, Paris chưa có kế hoạch đóng cửa các trường trên toàn quốc. Tính đến sáng ngày 4/3, tại Pháp ghi nhận 212 ca nhiễm với 4 trường hợp tử vong.

Ý trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới

Báo chí Ý thông tin, trong vòng 24h qua đã có thêm 27 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng toàn quốc lên 79 ca, cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Tại Ý, có khoảng hơn 160 người đã được điều trị thành công và xuất viện.

Trước đó, ngày 1/3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã ké sắc lệnh mới bổ sung các biện pháp nhằm ngăn ngừa đà lây lan của dịch bệnh, triển khai các phương án phòng, quản lý tình trạng khẩn cấp của dịch COVID-19.

Các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh ở vùng đỏ vẫn tập trung cấp người dân vào vùng dịch, đình chỉ các sự kiện, đóng cửa trường học, ngừng giao lưu giáo dục, đóng cửa các bảo tàng, tạm ngừng hoạt động của các cơ quan hành chính, trừ các dịch vụ thiết yếu, vận tải.

Tính đến sáng 4/3, Ý ghi nhận 2.502 trường hợp nhiễm COVID-19, 79 trường hợp tử vong.

Tàu du lịch Đức bị cách ly ở Na Uy với 1.200 du khách

Một tàu du lịch Đức chở 1.2000 người đã bị cách ly tại cảng Norwegian ở Na Uy. Bởi trước đó có 2 hành khách trên con tàu này được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Được biết, con tài này tên là AidaAurra, khởi hành từ Hamburg và chở khách du lịch từ khắp nước Đức đến Na Uy để xem các vịnh hẹp và ngắm Bắc Cực quang.

Phát hiện 2 trường hợp dương tính trên con tàu 5 sao này nên chính phủ Na Uy đã quyết định cách ly toàn bộ

Tây Ban Nha ghi nhận 150 trường hợp dương tính với COVID-19

Số ca nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 150, trong đó sô lượng lớn nhất là ở Madrid với 49 trường hợp.

Số bệnh nhân ngày càng tăng song Bộ Y tế nước này đã không đưa ra các biện pháp phòng ngừa tiếp theo. Tình trạng dịch bệnh ở Tây Ban Nha cũng đang diễn biến khá phức tạp.

Mỹ chưa thể hết nguy cơ bùng phát dịch

Ngày 4/3, Mỹ sẽ thảo luận dự luật ngân sách khẩn cấp với nhiều tỷ USD cho cuộc chiến chống COVID-19. Trong đó tổng thống Trump cho biết, ông đang làm việc với Quốc hội nhằm thông qua yêu cầu ngân sách cấp 2,5 tỷ USD của ông. Ông Trump kỳ vọng Quốc hội sẽ tăng mức phê duyệt lên khoảng 8,5 tỷ USD.

Tính đến sáng ngày 4/2, tại Mỹ ghi nhận 118 ca lấy nhiễm COVID-19 với 9 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca bệnh đều tập trung ở Washington.

WHO cho rằng, khả năng đẩy lùi COVID-19 vẫn trong tầm tay

Tại buổi họp chiều ngày 3/3 (theo giờ địa phương), Tổng giám đốc WHO cho biết, tỷ lệ tử vong do COVID-19 gây ra là 3,4% trên tổng số ca ghi nhận, cao hơn 1% so với cúm mùa Mỹ. Nhưng ông Ghebreyesus cũng lưu ý COVID-19 không lây lan bằng cúm và có thể khống chế được.

WHO cũng khẳng định số ca nhiễm ở Trung Quốc đang giảm dần qua thời gian là chính xác. Tuy nhiên, WHO cũng không nói liệu dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã đạt đỉnh hay chưa.

