Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 5/3: Tìm 5 người nhập cảnh vào Việt Nam có trường hợp nhiễm bệnh

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất xác định 1 trong 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam có trường hợp nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Hong Kong xác định vật nuôi cũng dương tính với virus.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc , tính đến 6h ngày 5/3, trên thế giới gji nhận 3.249 trường hợp tử vong vì COVID-19, 94.752 ca nhiễm. Như vậy, số ca tử vong tăng 30 người, số ca nhiễm mới tăng 544 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 269 trường hợp tử vong ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Trong đó, 107 ca ở Ý, 33 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản, 11 ca ở Mỹ, 4 ca ở Pháp, 2 ca ở Hong Kong, 2 ca ở Iraq, 1 ca ở Đài Loan, 1 ca ở Philippines, 1 ca ở Thái Lan, 1 ca ở Úc, 1 ca ở San Marino, 1 ca ở Tây Ban Nha.

Việt Nam truy tìm 5 hành khách nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh có người nhiễm COVID-19

Tối ngày 4/3, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật TP Hồ Chí Minh, cơ quan Kiểm dịch đang phối hợp với cảng vụ hàng không, Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất điều tra, xác định nơi lưu trú của 5 hành khách nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay có hành khách Nhật Bản được xác định dương tính với COVID-19.

Việt Nam đang truy tìm hành khách dương tính với COVID-19 nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh

Ở một diễn biến liên quan, chiều 4/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, tính đến 15h ngày 4/3, Hà Nội chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính nào. Có 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tất cả đều đã có xét nghiệm âm tính. 581 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có Sức Khỏe bình thường.

Trung Quốc thêm 139 ca nhiễm mới, 31 trường hợp tử vong

Tính đến đầu giờ sáng ngày 5/2, Trung Quốc ghi nhận 139 trường hợp nhiễm mới. Đến nay, đã có 3.012 ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc. Riêng tại tâm dịch Hồ Bắc, đã có 134 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong.

Iran có 92 ca tử vong, gần 3.000 ca nhiễm

Số ca tử vong ở Iran ngày 4/3 đã tăng lên 92 người, số ca nhiễm được xác định là 2.922 trường hợp. Mặc dù số ca nhiễm mới có xu hướng giảm nhưng diễn biến dịch hết sức phức tạp.

Ở một diễn biến liên quan, có khoảng 8% nghị sĩ nước này dương tính với virus COVID-19. 2 quan chức cấp cao tử vong vì bệnh dịch và nhiều quan chức khác nhiễm bệnh. Giới chức nước này đã thông báo điều động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để chống dịch.

Hong Kong xác nhận về trường hợp thú nuôi nhiễm COVID-19

Ngày 4/3, Cơ quan Nông nghiệp, ngư nghiệp và bảo tồn Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, chú chó phốc, vật nuôi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác định có phản ứng dương tính với virus COVID-19.

Hong Kong ghi nhận trường hợp động vật nhiễm COVID-19 đầu tiên

Các chuyên gia đều nhất trí ý kiến, chú chó này bị nhiễm ở mức độ nhẹ, rất có thể là trường hợp người lây sang động vật đầu tiên. Trước đó, không có báo cáo nào cho biết có trường hợp chó nhiễm COVID-19. Do vậy, có thể khẳng định đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới. Chú chó hiện không có bất kỳ triệu chứng liên quan nào, hiện đang được cách ly ở khu bảo tồn động vật tại cửa khẩu Hong Kong – Chu Hảo – Macao.

Hàn Quốc thêm 293 ca nhiễm mới

Tính đến hết chiều ngày 4/3, Hàn Quốc công bố có thêm 293 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.621 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 33 ca tử vong, chủ yếu là người cao tuổi, có tiền sử bệnh.

Hiện Hàn Quốc là nơi có nhiều ca nhiễm nhất ngoài Trung Quốc. Số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày. Các ca nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. Ngoài ra, thủ đô Seoul và Busan -TP lớn thứ 2 Hàn Quốc và một số tỉnh như Gyeonggi, Gangwon và Chungcheong Nam cũng ghi nhận ca nhiễm mới.

Anh, số ca nhiễm tăng kỷ lục

Bộ Y tế Anh thông báo, ngày 4/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên 85 trường hợp. Đây được xem là ngày ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục ở Anh kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên.

Chính quyền Anh chính thức đăng ký COVID-19 là căn bệnh đang chú ý nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tìm kiếm bồi thường theo chính sách bảo hiểm nếu họ buộc phải hủy các sự kiện của công ty vì dịch bệnh.

Số ca nhiễm ở châu Âu đang tăng chóng mặt

Dịch đang lan mạnh ở nhiều nước như “sóng thần”

Các nước châu Âu đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh. Số ca nhiễm ở Thụy Điển đã tăng lên 52 trường hợp sau khi phát hiện thêm 16 ca nhiễm mới ở Stockholm.



Trong khi đó, ngày 4/3 tại Ba Lan đã xác nhận có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho biết, người bệnh là nam giới và đang được điều trị tốt.

Theo báo cáo từ Viện y tế RKI của Đức hôm nay 4-3 cho biết tổng số ca nhiễm virus gây dịch COVID-19 của Đức đã là 240, tăng 44 ca so với 196 trường hợp ngày 3/3.

WHO khuyến cáo các cơ quan nên làm việc từ xa để ngừa COVID-19

Để phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, đến nay WHO đã đưa ra hàng loạt khuyến cáo với người dân trong vệ sinh cá nhân, nhà cửa, trường học, đi chợ, chế biến thực phẩm, di chuyển bằng phương tiện công cộng. Mới đây nhất là khuyến cáo với người lao động, người sử dụng lao động tại môi trường công sở.

Với người lao động, cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với xác phòng. Trường hợp ít rửa tay với xà phòng thì cần sử dụng sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn). Ngoài ra cần tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, hạn chế tiếp xúc với người khác…

Với người sử dụng lao động, cần đặt các bình chứa dung dịch rửa tay ở nơi làm việc; đảm bảo luôn có sẵn khẩu trang y tế, khăn giấy để những ai chảy nước mũi, hắt xì hơi sử dụng; thường xuyên lau chùi, vệ sinh thang máy, điện thoại… Nhắc nhân viên không tụ tập nơi đông người.

