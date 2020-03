Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 6/3: Bộ test-kit phát hiện được COVID-19 trong vòng 2h

Dẫn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến 6h ngày 6/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu là 3.348, tăng 45 trường hợp so với ngày 5/3. Tổng số ca nhiễm là 97.381, có 53.457 trường hợp. Trong số ca nhiễm và tử vong tại Trung Quốc lần lượt là 80.409 và 3.012.

Có 336 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Trong đó, tại Ý đã tăng lên 148 ca; Iran 107 ca; Hàn Quốc 40 ca; Nhật bản 12 ca…. Riêng tại Việt Nam, ghi nhận 16 trường hợp nhiễm COVID-19, song tất cả đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Kể từ ngày 13/2 đến nay không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với COVID-19 nào.

Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Ngày 5/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã tổ chức họp báo công bố nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Bộ test-kit sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử (RT-PCR và realtime RT-PCR), sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn ISO 13485, Labo kiểm định tiêu chuẩn ISO Class 8.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tiêu chí tương đương bộ kit do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sản xuất. Quy trình sử dụng đơn giản, an toàn, có thể triển khai ở tuyến địa phương. Thời gian phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 là 2 giờ.

Việt Nam đã sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19

Trung Quốc sử dụng thuốc Actemra để điều trị COVID-19

Channel News Asia đưa tin, Trung Quốc đã phê chuẩn việc sử dụng thuốc kháng sinh Actemra của hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche để điều trị cho các bệnh nhân nặng nhiễm COVID-19. Đây là thuốc sinh học được Mỹ phê chuẩn năm 2010 để điều trị bệnh viêm khớp , thấp khớp, có khả năng ngăn chặn tình trạng protein Interleukin 6 tăng cao, vốn gây các bệnh viêm nhiễm.

Trong hướng dẫn điều trị được công bố ngày 4/3, NHC cho biết, thuốc này gườ đây có thể điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 có biểu hiện suy phổi nghiêm trọng và IL-6 ở mức cao. Ở một diễn biến khác, các nhà nghiên cứu Trung Quốc sẽ thử nghiệm thuốc này trong vòng 3 tháng với 188 bệnh nhân COVID-19.

Ý: Số ca tử vong trong ngày đã vượt Trung Quốc

Số ca tử vong trong ngày ở Ý nay đã cao hơn đáng kể so với con số này ở Trung Quốc đại lục – nơi dịch COVID-19 bùng phát. Ý trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, số ca tử vong và ca nhiễm mới tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống. Dịch bệnh tập chung chủ yếu ở khoảng 10 điểm nóng tại phía bắc Ý. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã được ghi nhận ở toàn bộ 20 vùng của đất nước, với 44 ca ở Lazico và 45 ca ở vùng Campania phía nam gần Naples.

Anh có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Theo RT, nhà chức trách y tế Anh tiết lộ rằng, nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên. Dịch vụ y tế Quốc gia của Anh cho biết, bệnh nhân là người lớn tuổi, có tiền sử bệnh tiềm ẩn.

Tính đến nay, Anh ghi nhận 116 ca dương tính với COVID-19. Phần lớn (105 ca) ca nhiễm là ở Anh, các ca nhiễm còn lại được ghi nhận ở Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Tại Anh phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Hàn Quốc số ca nhiễm hơn 6.000, phát hiện thêm ổ dịch thứ 3

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, chiều 5/3, đơn vị này công bố thêm 322 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm COVID-19 lên 6.088 trường hợp. Đến nay, đã có 41 người tử vong do COVID-19, chủ yếu là ở những người lớn tuổi, có tiền sử bệnh.

Ngoài Daegu và tỉnh Gyeongsang thì Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm Cheongdo ghi nhận thêm 116 trường hợp nhiễm mới. Đây là khu vực chăm sóc đặc biệt thứ 2 ở nước này.

Nam Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19

Bộ Y tế Nam Phi thông báo, nước này có trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, đã từng cùng vợ đi du lịch tại Ý. Họ là thành viên trong nhóm du lịch 10 người, trở về Nam Phi ngày 1/3.

Để đối phó với dịch bệnh này, Nam Phi chỉ định 18 Bệnh viện lớn là cơ sở cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chính phủ nước này cũng đã trang bị các thiết bị cần thiết để tăng cường khả năng chống dịch.

Mỹ: Thêm 1 bang công bố tình trạng khẩn cấp

Hawai là bang tiếp theo tại Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo Thống đốc bang, ưu tiên số 1 của họ là Sức Khỏe và an toàn cho cộng đồng toàn bang. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp chính quyền hành động nhanh, hiệu quả hơn trong bỗ lực bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh.

Được biết, tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài đến ngày 29/4. Tính đến nay, Hawaii chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

