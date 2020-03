Diễn biến mới nhất COVID-19 ngày 7/3: Cách ly bố bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam

Dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Tính đến 7h30 ngày 7/3, trên thế giới ghi nhân 101.110 trường hợp nhiễm bệnh, 3.489 ca tử vong, 55.521 ca được chữa khỏi.

Trong khi đó, tại Trung Quốc ghi nhận 80.552 ca nhiễm, 3.042 ca tử vong; tại Hàn Quốc ghi nhận 6.593 ca nhiễm, 43 ca tử vong; tại Iran ghi nhận 4.747 ca nhiễm, 124 ca tử vong; tại Ý ghi nhận 4.636 ca nhiễm và 197 ca tử vong.

Tại Việt Nam , tối ngày 6/3 đã ghi nhận ca nhiễm thứ 17. Trước đó, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với COVID-19 và tất cả đã được điều trị thành công.

Việt Nam cách ly bố của bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ UBND Hải Phòng, 23h ngày 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tên N.K.T. (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Qua xác minh được biết, ông N.K.T. là bố đẻ của N.H.H. – người dương tính với COVID-19 ở Trúc Bạch, Ba Đình. Mấy ngày qua ông T. được xác định đã tiếp xúc với con gái. Ngày 2/3, ông T. đi cùng lái xe riêng đến phố Trúc Bạch thăm con gái.

Ngay khi xác định, N. dương tính với COVID-19, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị đón ông T. vào Khoa bệnh nhiệt đới cách ly, theo dõi đúng quy trình.

Đêm ngày 6/3, Bộ Y tế thông tin về ca nhiễm thứ 17 COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Đó là chị N.N.H. (26 tuổi, quản lý khách sạn) thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, N. xuất cảnh ngày 15/2 sang London (Anh), ngày 18/2 bay sang Milan (Ý) du lịch. Trong thời điểm đó, Milan chưa ghi nhận dịch COVID-19.

Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 17 nhiễm COVID-19

Đến ngày 25/2/2020, N. bay sang Pari (Pháp) du lịch 1 ngày. Tại đây, N. tiếp xúc với chị gái nhiễm bệnh. Đến ngày 26/2 thì trở về London. Đến ngày 29/2, N. có biểu hiện ho, nhưng không đi khám.

Đến ngày 1/3, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi, không rõ sốt. Sau đó, N. lên máy bay về Việt Nam trong chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 4h30 ngày 2/3.

Bệnh nhân lúc này không sốt, được lái xe riêng của gia đình đón về sống tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Khi về nước đã chủ động cách ly tại nhà riêng, hạn chế gặp người trong gia đình , không ra khỏi nhà, đeo khẩu trang



Đến ngày 2/3 có biểu hiện sốt. Ngày 5/3 sốt cao trên 38 độ C kèm theo ho, có đờm. Bệnh nhân đến bệnh viện Hồng Ngọc tại 55 Yên Ninh (Ba Đình) khám có biểu hiện lạ. 18h ngày 5/3, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để cách ly.

Ý ghi nhận số người chết “kỷ lục”

Hãng AFP đưa tin, tổng số người chết ở Ý hai tuần qua đã tăng 197 người. Số ca nhiễm tăng thêm 778 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.636 trường hợp. Đây là số ca nhiễm cao thứu 4 sau 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran. Hiện tất cả 22 khu vực của Ý đều ghi nhận ca bệnh nhiễm COVID-19.

Chính phủ Ý vẫn đang tiếp tục theo dõi sát liệu có khả năng xảy ra tình trạng dịch tiếp tục lan sang các khu vực phía bắc nước này hay không?

COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các nước châu Âu

Pháp công bố có 613 ca nhiễm

Tình hình dịch bệnh ở Pháp đang diễn biến khá phức tạp. Pháp công bố có 613 ca nhiễm nhưng số người tử vong dừng ở số 9.

Trong ngày 6/3, Pháp quyết định đóng cửa các nhà trẻ và trường học trong 15 ngày, kể từ 9/3. Pháp hiện vẫn chưa nâng mức phản ứng khẩn cấp với COVID-19 lên giai đoạn 3, mức cao nhất. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đây chỉ là vấn đề thời gian.

Mỹ xác nhận 21 ca dương tính với COVID-19 trên du thuyền

Phó tổng tống Mỹ - Mike Pence ngày 6/3 cho biết, trong số những người làm xét nghiệm với COVID-19 mới trên du thuyền Grand Princess đang đậu ngoài khơi California, đã có 21 người dương tính

Theo hãng AFP, du thuyền có 3.500 người trên đó, trong ngày, 5/3 nhà chức trách mới xét nghiệm COVID-19 cho 45 người bao gồm cả khách và nhân viên. Tính đến nay, Mỹ ghi nhận 200 trường hợp nhiễm bệnh, 12 người đã chết và có tới 11 người trong số đó ở Washington.

Trung Quốc chỉ ghi nhận 99 ca nhiễm bệnh trong ngày 6/3

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Trung Quốc, toàn lãnh thổ vào ngày 6/3 chỉ ghi nhận 99 ca bệnh mới. Trong đó ở Hồ Bắc là 74 ca, giảm đáng kể so với ngày trước đó.

Ngoài ra, Colombia, Slovakia, Costa Rica ghi nhận các ca bệnh COVID-19 đầu tiên.

