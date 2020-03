Diễn biến mới nhất COVID-19 tại Việt Nam ngày 10/3: Quyết không để lọt lưới người nhiễm bệnh

Theo thông báo từ Bộ Y tế , tính đến đầu giờ sáng ngày 10/3/2020, Việt Nam ghi nhận 31 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 16 ca được điều trị khỏi và xuất viện; 15 ca đang được cách ly và điều trị y tế.

Cũng theo Bộ Y tế, trường hợp thứ 31 dương tính với COVID-19 được xác nhận vào chiều ngày 9/3. Đây là bệnh nhân nam người Anh (49 tuổi). Người này cùng đi trên chuyến bay VN00054. Mẫu bệnh phẩm của người này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quảng Nam, tình hình Sức Khỏe ổn định.

Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 31 nhiễm COVID-19

Như vậy, trong 15 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố, có 1 người từ Hàn QUốc, còn 14 người đi từ hoặc liên quan đến chuyến bay London – Việt Nam vào ngày 2/3. Trong 12 ca nhiễm bệnh trên chuyến bay thì có 10 người là khách quốc tế. Những du khách này đến du lịch ở nhiều tỉnh gồm Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng.

Các tỉnh có người mắc Covid-19 bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP. Hồ Chí Minh (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1) và Quảng Nam (1). Số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính là 2.138 trường hợp.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 9/3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự buổi ra mắt 2 ứng dụng (app) gồm NCOVI dành cho người dân Việt Nam và ứng dụng Vietnam health declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân và người nhập cảnh vào Việt Nam khai báo y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ buổi ra mắt, chỉ trong 2 ngày vận hành, hệ thống khai báo y tế điện tử đã được triển khai tại 163 cửa khẩu, cảng hàng không với 22.000 hồ sơ được khai báo. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể truy cập vào website như: https://suckhoetoandan.vn/khaiyte , https://tokhaiyte.vn và làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện khai báo y tế điện tử.

Ứng dụng NCOVI (do Tập đoàn VNPT cùng các công ty ICT lớn ở Việt Nam nghiên cứu và phát triển). Ứng dụng thứ hai là Vietnam Health declaration (do Viettel Solutions xây dựng).

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân

Cũng trong buổi chiều ngày 9/3 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, sau khi nghe Ban chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, cuộc chiến chống COVID-19 bắt đầu bước sang một giai đoạn mới.

“Chúng ta cần nhìn nhận trạng thái mới của dihcj bệnh COVID-19 ở nước ta một cách bình tĩnh. Việt Nam đủ năng lực, đủ nguồn lực và tinh thần, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhận định, sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Chính phủ sẽ không bị động, bất ngờ trên mặt trận bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người dân không chỉ cần nâng cao kiến thức y tế mà còn cần nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân, gia đình , bảo vệ cộng đồng. Phải chuẩn bị mọi điều kiện kịp thời, kể cả con người, phương tiện, cơ sở vật chất để sẵn sàng chiến đấu kịp thời, đặc biệt tăng cường năng lực y tế cả trung ương và địa phương.

Bên ngoài Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến khá phức tạp. Tính đến đầu giờ sáng ngày 10/3, 114.276 người dương tính với COVID-19 và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca tử vong tiếp tục tăng ở Ý, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 10/3

Nga Đỗ (t/h)