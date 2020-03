Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 11/3: 34 ca nhiễm, Quân đội sẵn sàng ứng phó dịch ở cấp độ 3

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế , Việt Nam có 113 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (những người này có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch. Bên cạnh đó, 24.782 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch). Tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm đã loại trừ là 2.542 trường hợp. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 2.589 trường hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 34 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó 16 người đã được điều trị khỏi và xuất viện (tính từ 23/1 đến 13/2).

Quân đội đang phối hợp với Bộ Y tế và các ban ngành để cùng phòng chống dịch COVID-19

Kể từ ngày 6/3 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 18 trường hợp nhiễm mới. Trong đó, bệnh nhân số 17 là một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội; 1 nam giới 27 tuổi quê ở Thái Bình; 2 người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 (bệnh nhân số 19, bệnh nhân số 20); 01 nam giới 61 tuổi là người ngồi gần hàng ghế trong chuyến bay VN00054 với bệnh nhân số 17; 10 hành khách nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17; 01 phụ nữ 24 tuổi người Việt có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17; 01 nam giới 58 tuổi đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17; 01 phụ nữ 58 tuổi người Anh đi cùng chuyến bay VN00054.

Ngoài ra, một số tỉnh khác cũng ghi nhận có trường hợp dương tính với COVID-19 làVĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).

Bệnh nhân thứ 34 dương tính với COVID-19 là người Việt sang Mỹ và quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Sau đó trở về nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2/3. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận vào ngày 9/3 và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, sáng 10/3 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng họp, triển khai các công việc cấp bách, chống dịch giai đoạn 2.

Phố Trúc Bạch - nơi bệnh nhân thứ 17 sinh sống đang trong giai đoạn cách ly

Trong buổi họp, thượng tá Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, những ai không chấp hành cách ly, khai báo gian dối, làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng, gây chết người có thể bị xử lý hình sự, cả trong quân đội.

Cũng trong cuộc họp, thiếu tướng Trần Duy Quang – Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, đề nghị Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch ứng phó dịch cấp độ 3 trở lên vì Việt Nam đã có thêm nhiều ca nhiễm mới. Đề xuất này được thượng tá Trần Đơn đồng tình và nếu rõ dịch ở Việt Nam đã bước sang cấp độ 3 (có trên 20 người nhiễm trong nước) nên Bộ Quốc phòng sẽ có hàng loạt giải pháp mạnh để ứng phó. Trước mắt là tăng cường phòng, chống lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các doanh trại cách ly công dân.

Bên ngoài Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở châu Âu. Theo Reuters, tổng số ca COVID-19 ở Ý đã tăng lên đến 10.149 ca trong ngày 10-3 so với mức 9.172 ca của ngày trước đó. Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết, 1.004 người hồi phuc, 877 người cần chăm sóc y tế đặc biệt trong ngày 10/3 so với 724 ca hồi phục và 733 ca chăm sóc đặc biệt trong ngày trước đó.

Trong ngày 10/3, quan chức y tế cấp cao của Anh được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi ngã bệnh hôm 6/3. Người này đã được chính phủ Anh đưa đi cách ly và điều trị tích cực.

Trong bối cảnh đầy khó khăn trên, châu Âu cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm tránh bất ổn kinh tế.

Italia là ổ dịch lớn nhất Châu Âu

