Diễn biến mới nhất COVID-19 tại Việt Nam ngày 12/3: Cách ly tất cả khách trên chuyến bay VN00054

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quyết định cách ly tất cả hành khách trên chuyến bay VN00054. Trong khi đó, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 12/3, tại Việt Nam đã ghi nhận 39 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 16 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 23 bệnh nhân khác đang được điều trị tích cực. Hiện có 119 ca nghi nhiễm (có tiền sử dịch tễ và có triệu chứng ho, sốt, khó thở) đang được cách ly, theo dõi Sức Khỏe . Hiện số người cách ly, giám sát y tế là 25.000, tăng gần 5.000 ca so với 1 ngày trước đó.

21h ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết có thêm 1 hành khách từng bay trên chuyến bay VN0054 dương tính với Covid-19. Cụ thể, sau khi đến Hà Nội, hành khách này tiếp tục vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 3/3.

Cách ly tất cả hành khách trên chuyến bay VN00054

Tại TP Hồ Chí Minh, hành khách này lưu trú tại 1 khách sạn ở quận 1. Đến ngày 4/3, hành khách này cùng 4 người khác xuất cảnh sang Campuchia. Đến 11/3 thì có kết quả dương tính với COVID-19 tại Campuchia.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tối 11/3, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quyết định yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp có tiếp xúc với hành khách chuyến bay VN00054 đều phải cách ly. Theo đó, người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc với các trường hợp dương tính với COVID-19 cần cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc.

Trong thời gian bị cách ly, cơ quan y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trong trường hợp âm tính sẽ cho cách ly đủ 14 ngày tại nhà.

Được biết, chuyến bay từ London (Anh) về sân bay Nội Bài sáng ngày 2/3 chở 217 hành khách, trong đó có 17 người ngồi khoang thương ga, 180 người ngồi khoang phổ thông, 16 người trong tổ bay và tiếp viên. Có 48 người Việt, còn lại là người nước ngoài.

Sau 22 bình yên, Việt Nam lại liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới. Thời điểm bệnh nhân thứ 17 được công bố dư luận cả nước vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, mọi việc đều nằm trong kịch bản, các giả pháp ứng phó được đưa ra nhanh chóng và thực hiện quyết liệt.

Tình hình COVID-19 bên ngoài Việt Nam tính đến sáng ngày 12/3: Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 4.576. Tổng số ca nhiễm là 122.391. Toàn thế giới có 65.757 ca chữa khỏi. Trung Quốc ghi nhận 80.778 ca nhiễm và 3.158 ca tử vong.

Ở bên ngoài Trung Quốc đại lục thì Ý vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất 827 ca, Iran xếp thứ hai với 354 ca, Hàn Quốc xếp thứ ba với 60 ca, Tây Ban Nha 48 ca, Pháp 33 ca, Mỹ 29 ca, Nhật Bản 19 ca, Anh và Iraq sáu ca, Hà Lan bốn ca; Úc, đặc khu Hong Kong, Thụy Sĩ, Đức ba ca; Lebanon, Philippines và San Marino đều hai ca; Panama, Morocco, Argentina, Iresland, Indonesia, Albania, Ai Cập, Canada, Thái Lan, lãnh thổ Đài Loan, Bỉ, Thụy Điển một ca.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 11/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố xem COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Theo WHO, trước đây chưa công bố đại dịch một phần vì chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 đang lây lan mất kiểm soát trên toàn cầu.

