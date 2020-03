Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 13/3: Một ngày thêm 5 ca mới, Bình Thuận phong tỏa 2 tuyến phố

Tính đến đầu giờ sáng ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận 44 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó 16 ca nhiễm đã được điều trị khỏi. Hầu hết những ca nhiễm mới đều liên quan đến các hành khách trong 2 chuyến bay từ London về Hà Nội và London về TP Hồ Chí Minh.

Tính riêng ngày 12/3, Việt Nam công bố 6 ca nhiễm mới. Trong đó, bệnh nhân thứ 39 là nam giới, 25 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nam bệnh nhân này làm hướng dẫn viên du lịch. Ngày 4/3, có dẫn đoàn khách du lịch tại tỉnh Ninh Bình. Nam bệnh nhân đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 24 (ca bệnh được xác định ở Quảng Ninh).

Đến ngày 8/3, bệnh nhân đến Đến ngày 8/3, bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2 khám với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, khó thở. Các bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Cũng trong ngày 12/3, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ Viện Pasterur Nha Trang, Viện đã tiếp nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát tỉnh Bình Thuận thu thập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong ngày 10 và 11/3. Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 5 bệnh nhân dương tính với COVID-19 gồm: BN40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34.

BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34

BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34

BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34)

BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37 (nhân viên của BN34).

Bình Thuận phong tỏa 2 tuyến phố sau khi ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID-19

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố 5 ca nhiễm mới, Bình Thuận đã tiến hành cách ly, phong tỏa 2 tuyến đường trung tâm TP Phan Thiết. Tuyến đường phong tỏa là nơi bệnh nhân thứ 38 – người tiếp xúc gần với ít nhất 10 trường hợp, trong đó có 1 người dương tính.

Hai tuyến đường mà Bình Thuận cách ly, phong tỏa là Hoàng Văn Thụ - đoạn từ nhà số 38 đến 48, và Ngô Sỹ Liên - đoạn từ nhà số 109 đến ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sỹ Liên, thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết. Thời gian bắt đầu thực hiện cách ly là từ lúc 0h ngày 13/3 đến 0h ngày 13/4.

Ở ngoài Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến khá phức tạp. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng ngày 13/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu là 4.391, tổng số ca nhiễm là 129.846; số ca chữa khỏi là 68.307. Trong đó, Trung Quốc ghi nhận 3.169 ca tử vong và 80.793 ca nhiễm.

Tính đến thời điểm hiện tại, bên ngoài Trung Quốc số ca tử vong là 1.762 trường hợp. Trong đó, Ý cao nhất với 1.016 ca, Iran xếp thứ hai với 429 ca, Tây Ban Nha xếp thứ ba với 84 ca, Hàn Quốc 66 ca, Pháp 48 ca, Mỹ 35 ca, Nhật Bản 22 ca; Iraq sáu ca; Đức, Bỉ, Úc, đặc khu Hong Kong, San Marino đều ba ca; Na Uy, Thụy Điển, Áo, Canada, Hy Lạp, Ấn Độ, Thái Lan, Ai Cập, Đài Loan, Ba Lan, Indonesia, Ireland, Algeria, Argentina, Albania, Panama, Morocco, Guyana, Bulgaria đều một ca; Thụy Sĩ, Hà Lan đều bốn ca; Lebanon, Philippines đều hai ca; Anh 10 ca.

