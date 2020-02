Tình hình dịch COVID-19 sáng 29/2: Dịch bệnh lan rộng, WHO nâng mức cảnh báo lên 'rất cao'

Sáng 29/2, Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia công bố những con số mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Theo đó, trong ngày 28/2, Trung Quốc đại lục có thêm 427 ca nhiễm mới, tăng thêm 100 ca so với 1 ngày trước đó. Như vậy đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 79.251 ca. Tổng số người chết là 2.835 ca, tăng thêm 47 ca so với ngày trước đó.

Còn tại tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 28/2, có thêm 423/427 ca nhiễm mới nhiều hơn so với tăng so với con số 318 ca ngày 27/2. Cũng trong cùng ngày, tỉnh này có thêm 45 người chết, trong khi một ngày trước con số này chỉ là 37 ca.



Theo TTXVN, kể từ khi khởi phát tại Trung Quốc đại lục hồi tháng 12/2019 đến nay dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 84.000 người nhiễm và hơn 2.870 người tử vong trên toàn thế giới.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng ra nhiều khu vực, ngày 28/2 (rạng sáng 29/2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với chủng mới của virus corona (SARS-nCoV-2) lên mức “rất cao,”, đồng thời WHO đánh giá sự gia tăng số ca nhiễm virus và nhiều quốc gia ghi nhận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Trước tình hình dịch bệnh lan rộng ra nhiều khu vực, ngày 28/2 (rạng sáng 29/2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với chủng mới của virus corona (SARS-nCoV-2) lên mức “rất cao,”, đồng thời WHO đánh giá sự gia tăng số ca nhiễm virus và nhiều quốc gia ghi nhận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do SARS-nCoV-2 gây ra là "mối quan ngại rõ ràng."



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo: “Chúng ta giờ đang gia tăng mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây lan và nguy cơ tác động của dịch bệnh Covid-19 hiện ở mức rất cao trong cấp độ toàn cầu”.



Cũng theo Tổng Giám đốc Ghebreyesus, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều có thể được truy lần ra các sự tiếp xúc với nguồn bệnh hoặc những trường hợp có liên quan.



Ông trấn an dư luận và cho rằng con người chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy virus có thể lây lan dễ dàng trong các cộng đồng. Điều này có nghĩa, nhân loại vẫn còn cơ hội để khống chế virus.

WHO dù chưa dùng tới từ “đại dịch” vào thời điểm này nhưng vẫn nhấn mạnh rằng chủng mới của virus corona - SARS-nCoV-2 có thể được khống chế bằng những biện pháp thích hợp và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.



Trong diễn biến mới nhất, ngày 28/2, Italia ghi nhận thêm 238 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 888 trường hợp. Nước này đã có 21 người chết vì COVID-19, trong đó có thêm 4 bệnh nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2 đều là người cao tuổi, từ 77 đến trên 80 tuổi. Đáng nói, dịch bệnh ở nước này vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi trong ngày 28/2, các nước Na Uy, Đan Mạch, Iceland… đều đã phát hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ những người trở về từ Italia.

Trong ngày 28/2, Mỹ phát hiện thêm một ca bệnh không rõ nguồn gốc. Một người dân 65 tuổi tại hạt Santa Clara, bang California vừa dương tính với SARS-CoV-2 dù không có tiền sử đi lại tới quốc gia nào có vùng dịch.



Washington Post đưa tin, hiện chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa người bệnh mới này với tất cả những người bệnh đã được chẩn đoán mắc COVID-19 khác ở Mỹ. Anh phát hiện ca bệnh COVID-19 thứ 20, xứ Wales có ca nhiễm đầu tiên.

Hiện Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, với tổng cộng 2.337 ca bệnh.

