Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 16/2/2020: Thêm 139 người tử vong, 1.843 ca mắc mới

Con số này nâng tổng số ca nhiễm đến thời điểm hiện tại ở tỉnh Hồ Bắc lên 56.249 người. Tính đến hết ngày 15/2, số ca tử vong thêm 139 người. Như vậy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12/2019 đến nay, đã có ít nhất 1.596 bệnh nhân tử vong sau khi phát hiện dương tính với virus corona chủng mới.



Đến sáng ngày 16/2/2020, trên toàn thế giới có 69.036 người mắc, 1.666 người tử vong do chủng virus corona mới, trong đó Lục địa Trung Quốc có 1.662 người; Phillippines 01 người; Hồng Kông (Trung Quốc) 01 người; Nhật Bản 01 người và Pháp 01 người.

Ảnh: Bộ Y tế.



Danh tính 16 người dương tính với Covid-19 ở Việt Nam:



- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);



- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);



- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);



- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.



- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Your browser does not support HTML5 video.