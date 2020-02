Cập nhật tin mới nhất đám cưới Duy Mạnh – Quỳnh Anh: Đang làm lễ xin dâu

Sáng nay (9/2), đám cưới của trung vệ Duy Mạnh và Quỳnh Anh chính thức diễn ra tại nhà trai thôn Giao Tác (Đông Anh, Hà Nội ). Đây là một trong những hôn lễ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm và chờ đợi nhất.

Sân khấu đám cưới Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Theo đúng lịch trình, Duy Mạnh và đoàn nhà trai sẽ có mặt tại nhà gái vào 9h00 cùng ngày. Buổi hôn lễ chính thức bắt đầu khoảng 10 phút sau đó để đưa Quỳnh Anh về dự tiệc tại nhà trai vào 10h30.



Duy Mạnh và Quỳnh Anh là cặp vợ chồng “xứng đôi vừa lứa”. Không chỉ giỏi giang mà họ còn khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước tình cảm thắm thiết, bền chặt. Được biết, Duy Mạnh và Quỳnh có có gần 4 năm tìm hiểu và gắn bó. Duy Mạnh tổ chức cầu hôn Quỳnh Anh vào đúng ngày 1/1/2020.

Đình Trọng đến đám cưới Duy Mạnh từ tối ngày 8/2

Tham dự buổi hôn lễ của trung vệ tuyển Việt Nam sáng nay có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ bóng đá, người nổi tiếng… Đình Trọng, Đức Huy, bố mẹ Quang Hải đã có mặt tại nhà trai từ tối ngày 8/2 để chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Để đám cưới diễn ra an toàn giữa dịch bệnh virus corona gia đình Duy Mạnh đã chuẩn bị nhiều chai nước rửa tay, khử trùng cho khác mời sử dụng. Còn tại nhà Quỳnh Anh, mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất sớm và bắt đầu tiếp khách. Nhà Quỳnh Anh lấy hoa hồng từ Hà Lan và Đà Lạt về để trang hoàng không gian ngày vu quy.

Gia đình Quỳnh Anh chụp ảnh trước khi nhà trai sang xin dâu

Sáng nay, cầu thủ Văn Quyết và vợ cũng có mặt tại nhà gái từ rất sớm. Vợ Văn Quyết, Huyền Mi là chị ruột của Quỳnh Anh.

Khoảng 8h05 sáng nay, Duy Mạnh đã di chuyển từ nhà trai tới nhà Quỳnh Anh để làm lễ xin dâu. Trung vệ Duy Mạnh diện bộ vets đen lịch lãm đến đón “công chúa béo” về dinh.

Chia sẻ với báo chí, cầu thủ Đức Huy cho biết, tối qua anh ăn tối và ngủ tại nhà Duy Mạnh. Sáng nay, vì ngủ dậy muộn nên chỉ kịp ăn gói mì tôm trước khi lên đường đón dâu cùng cậu bạn thân.

Trong lúc chờ Duy Mạnh cùng nhà trai đến xin dâu, Quỳnh Anh đã chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân, bạn bè. Theo ghi nhận, nhà gái đã chuẩn bị 130 mân cỗ (mỗi mân 10 người) để thiết đãi quan khách trong ngày vui này.

Duy Mạnh đưa "công chúa béo" về dinh

Khoảng 9h, Duy Mạnh và đoàn nhà trai đã có mặt trước cửa nhà cô dâu Quỳnh Anh. Duy Mạnh rạng rỡ tiến vào làm thủ tục xin dâu lần 2. Trước đó, cầu thủ đã làm thủ tục đón dâu lần 1 ở lễ ăn hỏi ngày 15/1.





Lịch trình đám cưới Duy Mạnh - Quỳnh Anh ngày 9/2/2020 - Sáng 8h05 xuất phát từ nhà trai tại thôn Giao Tác (Đông Anh, Hà Nội) - 9h00 có mặt tại nhà gái, thủ tục đón dâu khoảng 30 phút (thủ tục đón dâu lần 2, trước đó đã làm thủ tục đón dâu lần 1 ở lễ ăn hỏi ngày 15/1/2020). - 9h30 về Đông Anh dự tiệc - 10h30 bắt đầu tiệc cưới tại Đông Anh, số lượng khoảng 130 mâm (10 người/mâm). Di chuyển ra trung tâm Hà Nội - 15h có mặt tại khách sạn JW Marriott - 17h đón khách, số lượng dự kiến 450 người - 18h khai tiệc - Kết thúc 22h

Gia đình Duy Mạnh chuẩn bị hôn lễ rất chu đáo, cầu kỳ

Nga Đỗ (t/h)