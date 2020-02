Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 25/2: 12 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

Theo thông tin mới nhất từ WHO , đã có hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thông báo có trường hợp dương tính với CIVID-19. Số bệnh nhân nhiễm bệnh tăng nhanh ở Hàn Quốc và một số quốc gia khác. WHO cảnh báo, toàn thế giới phải chuẩn bị cho nguy cơ đại dịch có thể xảy ra, mặc dù đến thời điểm hiện tại COVID-19 chưa được coi là một đại dịch.

Trong khi đó ở Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, 16 trường hợp này đã được điều trị khỏi hẳn và được xuất viện trở về với gia đình , cộng động.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vĩnh Phúc đã được điều trị khỏi

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, sáng 25/2, Bộ Y tế, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã duy trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) với 63 tỉnh, thành phố tại hơn 700 điểm cầu.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, bệnh nhân N.V.V. (50 tuổi) – người nhiễm COVID-19 duy nhất đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên đã có kết quả âm tính lần 2. Theo đúng quy định, bệnh nhân đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.



Được biết, bệnh nhân V. là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D. (1 trong 8 công dân từ Vũ Hán về và được xác định nhiễm dịch từ trước đó). Sau đó, gia đình bệnh nhân V. đã được cách ly điều trị,. Mẹ và em gái của bệnh nhân D. cũng đã được xác định nhiễm bệnh COVID-19. Hiện ¾ thành viên trong gia đình đã được xuất viện.

Trong hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết, các biện pháp phfong chóng dịch bệnh COVID-19 mới được triển khai hết sức quyết liệt ở các địa phương. Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt. Đến nay, cả 16 trường hợp dương tính đã khỏi bệnh, phục hồi tốt. Từ ngày 13/2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới nào.

12 ngày nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch. Thực hiện giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, điều tra xác minh ca nghi nhiễm, người tiếp xúc, làm tốt công tác chống nhiễm khuẩn để chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị. Người dân nên hạn chế đến các nơi có dịch khi không cần thiết. Nếu đi, khi quay về cần thực hiện tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc và một số quốc gia khác, từ 15h ngày 23/2, Bộ Y tế đã chỉ đạo áp dụng khai báo y tế với tất cả các cửa khẩu đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ hoặc đi qua Hàn Quốc. Đồng thời bố trí phiên dịch tiếng Anh, Hàn, Trung để hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu…

Tính đến 25/2, thế giới ghi nhận 79.579 người mắc Covid-19, trong đó có 2.628 trường hợp tử vong tại các quốc gia thông báo dịch trên thế giới.

Hành trình 10 ngày cách ly điều trị COVID-19 của cô gái 25 tuổi (Nguồn: VTV 24)

