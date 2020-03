Cập nhật tình hình COVID-19 thế giới sáng ngày 14/3

Thế giới



Đất nước Đất nước Italy thông báo 250 ca tử vong mới, tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này là 1.266, tỷ lệ tử vong là 7,17%. Đồng thời ghi nhận thêm 2.547 người nhiễm COVID-19 và tổng số ca bệnh là 17.660.



Trong khi đó, tại Pháp, hôm 12/3, Tổng thống Macron đã lần đầu tiên phát biểu trực tiếp trên truyền hình Pháp về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp. Ông nhấn mạnh virus corona là dịch bệnh nghiêm trọng nhất mà Pháp đối mặt trong một thế kỷ qua, dịch mới chỉ ở thời điểm bắt đầu và đang lan nhanh khắp châu Âu. Con số 2.876 ca nhiễm trong đó có 61 trường hợp tử vong tại Pháp là đáng báo động.

Ở Đức, hơn 2.500 người nhiễm, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo 70% dân số Đức có nguy cơ bị nhiễm nếu tình hình vẫn không thay đổi.

Tại Tây Ban Nha tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến hết sức trầm trọng. Số ca nhiễm lên 2.968 người còn số ca tử vong cũng tăng gần gấp đôi. Từ 48 người hôm 11/3 tăng lên 84 hôm 12/3. Vùng Madrid bị ảnh hưởng mạnh nhất, với 1.388 ca nhiễm, chiếm gần một nửa ca nhiễm cả nước.

Đến chiều 12/3, số ca nhiễm tại Thụy Điển đã gần 650, trong đó số ca mắc tại Stockholm chiếm gần nửa; có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp đang được chăm sóc đặc biệt. Nước này đang lập một ngân sách cho một số cơ quan chính phủ, các cơ sở y tế và các công ty để chống lại tác động của virus.

Thụy Sĩ xác nhận có 815 người nhiễm và 6 ca tử vong. Hôm 11/3, bang Ticino đã công bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, bang áp dụng những biện pháp khẩn cấp như đóng cửa các rạp chiếu phim, khu du lịch trượt tuyết, phòng tập gym, hộp đêm và một số trường học cho đến cuối tháng 3.

Tại Ba Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân là phụ nữ 57 tuổi, ở miền tây Ba Lan. 37 ca nhiễm tại nước này, cho đến thời điểm hiện tại. Đất nước Ba Lan cũng thông báo sẽ đóng cửa biên giới với tất cả các du khách nước ngoài, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Ở Slovakia có 16 trường hợp nhiễm bệnh và khoảng 100 người bị cách ly.

Hungary, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử đất nước trong hơn 30 năm qua, kể từ khi thay đổi đế chế. Tình trạng khẩn cấp này sẽ có hiệu lực 15 ngày, kể từ lúc 15h ngày 11/3.

Trong lúc đó, Ukraine thông báo sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong ít nhất 2 tuần và sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động đường không. Thông tin trên được đưa ra ngay trước khi Ukraine xác nhận có ca tử vong đầu tiên vì virus SARS-CoV-2. Đây được xem là biện pháp mạnh tay của Kiev nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Còn Tổng thống CH Cyprus Nicos Anastasiades thông báo sẽ không cho tất cả công dân nước ngoài nhập cảnh từ ngày 15/3 và quyết định này sẽ được duy trì trong 15 ngày.

Trong diễn biến khác, Bộ Y tế Mauritania thông báo, nước này ghi nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona COVID-19. Bệnh nhân là một người đàn ông châu Âu sống tại Mauritania, vừa trở về thủ đô Nouakchott của quốc gia Tây Phi này vào ngày 9/3 và được cách ly kể từ đó.

Ở Guatemala lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm COVID-19

Ở Guatemala xác nhận nước này có trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Tại buổi họp báo, Tổng thống Giammattei cho hay bệnh nhân đầu tiên dương tính với COVID-19 là một công dân nước này trở về từ miền Bắc Italy, hiện đã được cách ly tại Bệnh viện Villa Nueva để điều trị. Từ ngày 25/2, Chính phủ Guatemala đã ban bố tình trạng cảnh báo cấp cao nhất trên cả nước trước tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez xác nhận nước này đã xuất hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19, đồng thời thông báo quyết định của chính phủ tạm thời đóng cửa tất cả các trường học kể từ ngày 16/3 để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Ai Cập thông báo phát hiện thêm 13 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Ai Cập đã tăng lên tới 93 trường hợp. Những trường hợp mới phát hiện nêu trên đã tiếp xúc với người trước đó được ghi nhận là đã mắc COVID-19. Đất nước này ghi nhận có 2 trường hợp tử vong do căn bệnh nguy hiểm này.

Trước đó, Colombia đã ra lệnh tạm dừng các chuyến bay từ Colombia và Liên minh châu Âu trong thời gian 1 tháng. Các cửa khẩu của Venezuela cũng đã được lệnh tăng cường giám sát những người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh.

Ngày 13/3, trong một nỗ lực được giới quan sát đánh giá là “đặc biệt” để hạn chế đà lây lan của Covid-19, Hạ viện Canada đã quyết định tạm ngừng hoạt động đến ngày 20/4/2020.

Ngày 13/3, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi thế giới chung tay đối phó và ngăn chặn đại dịch Covid-19 có thể sẽ vẫn lan rộng tới ngưỡng đỉnh.





Cùng ngày 13/3, tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt Quỹ Đoàn kết Đối phó Dịch COVID-19 (COVID-19 Solidarity Response Fund) để tiếp nhận đóng góp của các mạnh thường quân, cá nhân cũng như tổ chức, muốn chung tay chiến đấu chống đại dịch.

Tại Việt Nam

Ngày hôm qua, 13/3, Bộ Y tế xác nhận thêm 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 47, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi và được xuất viện. Cụ thể, các bệnh nhân gồm:

Bệnh nhân số 45: Giới tính nam, 25 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM,úc tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân thứ 46: Nữ, 30 tuổi, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Cô là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London về Hà Nội ngày 9/3.

Bệnh nhân số 47 là nữ 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội; là giúp việc trong tòa nhà của BN17, có tiếp xúc gần.

