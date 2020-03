NÓNG: Việt Nam xác nhận ca thứ 18 mắc COVID-19

Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam là đã ghi nhận bệnh nhân thứ 18 mắc bệnh. Hồi 15h00 ngày 7/3, Viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thông báo kết quả xét nhiệm của nam bệnh nhân N.V.T (27 tuổi, quê Ninh Bình) dương tính với COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, anh N.V.T đến Daegu (Hàn Quốc) vào ngày 17/2. Ngày 29/2 bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ho khan, rát họng, không sốt. Tuy nhiên, người bệnh nhân không uống thuốc, chỉ tự theo dõi mà không đi ra ngoài cho đến khi xuất cảnh về Việt Nam. Ngày 4/3, anh T. trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn.

Ảnh minh họa



Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung của trường Quân sự, Quân đoàn 1, tổ 19 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Anh T. được chuyển vào khu cách ly dành cho người có nguy cơ cao và lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-COV-2.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.



Về tình hình dịch COVID-19 trong nước, sáng 7/3, Ban Chỉ đạo Chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tiếp tục họp bất thường về công tác chống dịch trên địa bàn sau khi phát hiện trường hợp thứ 17 mắc bệnh. Dó là một nữ bệnh nhân sinh năm 1993, trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội. Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh sau khi trở về từ chuyến du lịch châu Âu.

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống dịch sau khi phát hiện một trường hợp mắc COVID-19



Tại cuộc họp, cơ quan chức năng xác định 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, hiện được cách ly theo dõi chặt chẽ.



Thống kê sơ bộ cho thấy, có 4 người đã cách ly ở quận Ba Đình bao gồm 3 nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc; 1 người trong tổ bay VN0054. Quận Hoàn Kiếm có 1 người trú tại phố Phùng Hưng là nhân viên khách sạn tiếp xúc với nữ bệnh nhân. Ngoài ra, còn có một số hành khách cùng chuyến bay VN00054 cư trú rải rác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.



TP Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Hồng Ngọc, nơi trực tiếp tiếp nhận, khám cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 dừng tất cả các hoạt động tiếp nhận bệnh nhân và tự tổ chức cách ly riêng. Các bệnh nhân đang nằm viện được yêu cầu không xuất viện từ sáng 7/3.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh