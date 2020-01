Cấp phép các chuyến bay của Vietjet Air tới Vũ Hán nhằm mục đích gì?

Vừa qua, mạng xã hội facebook đang lan truyền thông tin về việc hãng Vietjet thực hiện 2 chuyến bay tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Trong đó, một chuyến từ Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào ngày 25/1 và 1 chuyến bay khác hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cộng đồng mạng lo ngại các chuyến bay đến vùng tâm dịch mang theo nguy cơ lan lan virus corona về Việt Nam. Đáng nói các chuyến bay được thực hiện khi Việt Nam đã ban hành lệnh cấm khai thác các chuyến bay giữa các điểm tại Việt Nam và TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, được sự cho phép của các cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc, sau khi kiểm tra tình trạng của những hành khách cuối cùng đến từ vùng Vũ Hán đang du lịch tại Việt Nam và không có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, hãng đã thực hiện 2 chuyến bay hỗ trợ chuyển chở khách quay trở lại Vũ Hán trong 2 ngày 24 và 25/1.



Hãng này chịu trách nhiệm toàn bộ công tác y tế, khử trùng máy bay được đảm bảo tuyệt đối bởi cơ quan y tế, kiểm dịch.



Phía Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, các chuyến bay này của Vietjet chở các khách Trung Quốc đã vào Việt Nam từ Vũ Hán trước đây trở lại Vũ Hán. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam khẳng định trên chuyến bay của Vietjet chỉ chở khách Trung Quốc về nước và không chở bất cứ khách nào từ Vũ Hán vào Việt Nam.

Thông tin trên bảng điện tử ở sân bay Cam Ranh thể hiện chuyến bay hạ cánh từ Vũ Hán



Về việc chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa thành phố Vũ Hán, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Việt Nam đã đàm phán thành công để cho phép Vietjet Air được phép bay để trả khách Trung Quốc từ Việt Nam quay về Vũ Hán. Đại diện Bộ khẳng định chiều về không chở bất cứ hành khách nào từ Vũ Hán về Việt Nam. Bộ phận phi hành đoàn cũng được khuyến cáo các biện pháp phòng tránh và giám sát đặc biệt về sức khoẻ.



Cục Hàng không cho biết, chỉ cấp phép 4 chuyến bay của Vietjet trả khách Trung Quốc đã sang Việt Nam về Vũ Hán. Ngoài ra, không còn chuyến bay nào khác.

Trước đó, ngày 24/1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị hủy toàn bộ các chuyến bay đã được cấp phép và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam hay nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ, không thường lệ giữa các điểm tại Việt Nam và TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Quyết định này là biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Các hãng hàng không tại Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: theo dõi Sức Khỏe hành khách, nhân viên, phát khẩu trang cho hành khách, tổ bay, khử trùng máy bay… theo tiêu chuẩn y tế quốc tế để đảm bảo an toàn cho công tác vận chuyển hành khách.

Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh niên