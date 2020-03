Cặp vợ chồng “hờ” thuê phòng trọ mở “đại lý” bán lẻ ma túy cho con nghiện

Theo tin từ Pháp luật xã hội , Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng Giáp Văn Toản (SN 1980, trú tịa thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam) và Bàn Thị Phượng (SN 1987, trú tại xã Caop Phong, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 20/3, Công an Lạng Giang ập vào bắt quả tang Toản và Phương đang bán ma túy cho con nghiện tại nhà trọ ở thôn Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Công an tiến hành khám xét nhà trọ thì phát hiện và thu giữ 50 đoạn ống nhựa chứa heroin, 4,9 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan khác. Toản và Phượng cùng tang vật sau đó bị áp giải về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra.

Tại trụ sở Công an, Toản và Phương đã khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng khai, sau khi mua ma túy về thì chia nhỏ ra, bán cho con nghiện trong vùng để kiếm lời. Số ma túy còn lại thì để sử dụng.

Toản và tang vật là ma túy

Qua điều tra, Công an huyện Lạng Giang biết được, Toản và Phượng chưa đăng ký kết hôn nhưng cặp đôi này đã thuê phòng trọ, dọn về sống chung với nhau như vợ chồng.

Trước khi bị bắt quả tang buôn bán ma túy, Phượng đã từng có một tiền sự tội mua bán trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Còn Toản từng có 1 tiền án tội dâm ô Trẻ em

Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ Toản để phục vụ điều tra. Còn đối tượng Phượng đã được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Công an phường An Hải Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phối hợp Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Sơn Trà, kiểm tra khu trọ tại số 4, Lương Thế Vinh (phường An Hải Đông) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phòng trọ bắt quả tang đối tượng Lê Hiếu (1996, trú P. 6, TP Vũng Tàu) tàng trữ 31 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy đá. Test nhanh thì phát hiện đối tượng này dương tính với ma túy. Đấu tranh bước đầu, đối tượng Hiếu khai mua số ma túy trên về bán lại kiếm lời.

Nga Đỗ (t/h)