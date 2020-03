Cặp “vợ chồng hờ” vượt gần 80km từ Tiền Giang sang Vĩnh Long vào miếu trộm 4 con hạc

Theo thông tin từ Báo Người lao động, ngày 18/3, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam 20 ngày đối với Trần Thanh Toàn (28 tuổi; ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hồng Cẩm (20 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản theo quy định của Pháp luật

Công huyện Long Hồ cho biết, Toàn và cẩm đều là đối tượng nghiện ma túy. Trước đây, đối tượng Toàn từng có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra

Thời gian gần đây, Toàn và Cẩm dọn về sống chung như vợ chồng. Thời điểm trước khi bị bắt cả hai không có nghề nghiệp ổn định. Vì thiếu tiền tiêu xài và chơi ma túy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 8h ngày 12/3, Toàn điều khiển xe máy chở Cẩm từ huyện Cái Bè (Tiền Giang) đến tỉnh Vĩnh Long với mục đích trộm cắp tài sản. Toàn chở Cẩm đến một ngôi miếu ở xã Đồng Phú (huyện Long Hồ) do ông Ngô Văn Luận (40 tuổi) quản lý.

Qua thăm dò Toàn phát hiện trong miếu có bình hòa và 4 con hạc bằng kim loại. Khi thấy người trông giữ không có ở miếu nên đi vào trộm cắp tài sản.

Toàn và Cẩm bàn nhau, một người vào trộm, còn một người đứng ngoài canh giữ. Cẩm đứng bên ngoài ngôi miếu cảnh giới cho chồng hờ vào trộm tài sản rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Tang vật thu giữ được sau khi bắt giữ Toàn và Cẩm

Một lúc sau ông Luận phát hiện tài sản trong chùa bị trộm cắp nên đã trình báo sự việc đến Công an. Công an xã Đồng Phú vào cuộc truy tìm và bắt giữ được Toàn, Cẩm cùng tang vật. Hiện vụ việc đang được thụ lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó vào tháng 4/2019, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Điền (44 tuổi, trú phường An Phú Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.

Hai kẻ này cùng với Trần Thiện Hoàng (trú huyện Cái Bè, Tiền Giang ) đóng vai đi du lịch miền Trung nhằm trộm cắp tài sản ở các nhà thờ, đền, chùa. Điều và Hằng đến nhà thờ Giáo xứ Yên Hòa (xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) để tham quan rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện báo Công an.

Hai đối tượng Điền và Hằng khai nhận, từ tháng 3/2019 đã mang theo xe máy, nhảy xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Ninh Thuận. Từ Ninh Thuận nhóm này dung xe máy đi qua các tỉnh miền Trung và dừng chân tại các nhà thờ, đền, chùa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng phân nhau canh gác để trộm tại các đền, chùa ở Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ AN… Nhóm này đã trộm 8 vụ với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

