Cặp vợ chồng kỹ sư bỏ việc lên núi trồng vườn hồng đẹp như mơ, thu 300 triệu mỗi năm

Cùng là những kỹ sư có chung niềm đam mê với hoa hồng, vợ chồng anh Minh chị Trang đã quyết định từ bỏ công việc nơi thị thành để về miền núi nông thôn ngày ngày làm cỏ, tưới nước chăm hoa.



Vườn hồng đơm hoa nhờ sự đồng điệu từ 2 trái tim



Anh Vũ Văn Minh học chuyên ngành Công nghệ thông tin ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh Minh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với công việc kỹ sư công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cuộc sống và công việc nơi thị thành không phù hợp với anh. Năm 2012, quá chán ghét hiện tại, anh Minh bỏ việc, bỏ thành phố để về Đắk Lắk sinh sống.



"Ban đầu mình bị stress, mất phương hướng, chỉ ăn và ở nhà đi phụ bố mẹ. Thế rồi mình đọc được bài báo về hoa hồng, từ đó đam mê", anh Minh tâm sự.



Tìm được niềm đam mê, anh Minh mày mò học cách chiết, ghép hoa hồng. Tuy nhiên, thời điểm đó gia đình anh không ai ủng hộ. Thấy anh Minh từ một kỹ sư trên thành phố bỗng dưng bỏ về miền núi rồi suốt ngày cặm cụi trong vườn với mấy cây hoa hồng, nhiều người không khỏi nghi ngại. Thậm chí, không ít người còn cho rằng anh Minh có vấn đề khiến anh ngại không dám đi đâu.



Thế rồi, tình cờ anh Minh gặp được "một nửa" của mình qua một nhóm trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc hoa hồng trên mạng Thế rồi, tình cờ anh Minh gặp được "một nửa" của mình qua một nhóm trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc hoa hồng trên mạng xã hội . "Hai người có cùng đam mê, giống như đã từng gặp nhau từ đời nào", anh Minh âu yếm nói về vợ của mình.

Vợ chồng anh Võ Văn Minh tại vườn hồng. Ảnh: Dân Việt

Chị Vương Thị Thùy Trang - vợ anh Minh vốn là một kỹ sư xây dựng. Cũng như chồng, chị Trang có một tình yêu to lớn đối với nữ hoàng của các loài hoa. Có thời điểm, chị Trang sở hữu tới 400 cây hoa. Sau 10 năm bươn chải ở Sài Gòn, chị Trang nhận ra những con số, những công trình hóc búa mà mình từng thích chinh phục không phải là đam mê. Từ khi gặp anh Minh, chị Trang càng quyết tâm theo đuổi niềm đam mê đích thực của cuộc đời. Hai vợ chồng anh chị về Buôn Mê Thuột dọn dẹp lại khu vườn vốn đã gắn bó với tuổi thơ của chị Trang và bắt đầu cùng nhau xới đất, trồng hoa.

"Mình đã phải đánh đổi rất là nhiều. Ở Sài Gòn mình rất là trắng, giờ thì sáng là phải đi tưới, đi làm cỏ, rồi đi làm linh tinh giống như một người nông dân thực thụ nhưng mà thực sự rất là vui", chị Trang cười rạng rỡ khi được làm công việc của một nông dân thực thụ.





Đến nay, khu vườn 1.000 m2 của vợ chồng anh Minh đã trồng đến gần 400 loài hoa hồng, đa số là những giống hồng nhập ngoại từ Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc. Vợ chồng anh chị có thể nhớ tên đầy đủ từng loài, tuổi thọ của từng gốc hồng đủ hình dáng, trong đó có cả những thân cây hoa hồng "khủng", cao hơn 2 mét hoặc mọc thành bụi, lúp xúp, kết hoa ken dày. Tại vườn của anh chị cũng không khó để tìm thấy những giống hồng quý, chị giá hàng chục triệu mỗi gốc.



Không chỉ thỏa niềm đam mê, vườn hồng còn đem lại cho vợ chồng anh chị nguồn thu nhập đáng kể. Đến nay, sau hơn 3 năm chính thức trồng hoa hồng Không chỉ thỏa niềm đam mê, vườn hồng còn đem lại cho vợ chồng anh chị nguồn thu nhập đáng kể. Đến nay, sau hơn 3 năm chính thức trồng hoa hồng kinh doanh , vợ chồng anh Minh có thu nhập khoảng 300 triệu mỗi năm từ việc bán cây hoa, nhận chăm hộ và thiết kế vườn.



Trước khi bán cây, bao giờ anh Minh cũng hỏi han rất kỹ về mục đích trồng, sở thích và khí hậu để tư vấn cho khách. Nếu nhận thấy cây có thể chết hoặc sinh trưởng không tốt ở những nơi có khí hậu và không gian không thích hợp, anh Minh sẽ từ chối không bán. "Họ hiểu ý tốt của mình nhưng vẫn hay đùa và gọi tôi là… Minh chảnh", anh Minh kể lại.



Không chỉ khách mua, anh Minh còn tận tình hướng dẫn kinh nghiệm chăm sóc hoa hồng cho bất cứ ai có nhu cầu. Thậm chí anh Minh còn tự thực hiện quay video hướng dẫn cách ghép mắt hoa hồng và đăng tải lên Youtube cho tất cả mọi người. Chưa bao giờ tự nhận mình giỏi trồng hoa hồng, nhưng anh Minh cho rằng việc chia sẻ hiểu biết của mình về hoa hồng với người cùng đam mê giúp bản thân có thêm kiến thức. Điều này khiến cho nhiều người biết đến và đặt mua cây hoa hồng của vợ chồng anh.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Minh cho biết hai vợ chồng đang ấp ủ trong năm nay sẽ gây dựng thành công một khu vườn trồng hồng hữu cơ để chiết tinh dầu hoa hồng.



Con đường hoa hồng: Đẹp đẽ nhưng không ít chông gai



Yêu thích và am hiểu loài hoa này, tuy nhiên vợ chồng anh Minh không dễ dàng đạt được thành công ngay từ đầu. Để có được ngày hôm nay, đã không ít lần vợ chồng anh Minh "mất trắng".



Hoa hồng vốn "khó tính”, lại hay bị bệnh nên mỗi khi trồng thử nghiệm một giống hoa hồng nhập ngoại mới, vợ chồng anh lại gặp không ít khó khăn. Nhưng chỉ cần có thời gian học hỏi, mày mò anh Minh sẽ có thể tự tay chiết, ghép để nhân giống và tạo ra các thế cây hoa hồng như ý muốn với tỷ lệ sống rất cao, thích nghi với điều kiện Việt Nam.

Gốc hoa hồng Roseninsel một năm rưỡi tuổi. Ảnh: Dân Việt



Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc hoa hồng, trị bệnh cho hoa hồng, anh Minh cho biết chẳng có bí quyết gì ngoài quan niệm "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh". Theo anh Minh, việc nắm bắt quy luật thời tiết 4 mùa sẽ giúp người trồng hoa hồng biết được các thời điểm xuất hiện các loại bệnh thông thường, từ đó có phương án bảo vệ cây. Ngoài ra, người trồng cũng cần chú ý đến màu sắc vì chúng biểu hiện tình trạng Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc hoa hồng, trị bệnh cho hoa hồng, anh Minh cho biết chẳng có bí quyết gì ngoài quan niệm "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh". Theo anh Minh, việc nắm bắt quy luật thời tiết 4 mùa sẽ giúp người trồng hoa hồng biết được các thời điểm xuất hiện các loại bệnh thông thường, từ đó có phương án bảo vệ cây. Ngoài ra, người trồng cũng cần chú ý đến màu sắc vì chúng biểu hiện tình trạng Sức Khỏe của cây. Để đảm bảo an toàn, anh Minh thường dùng các loại chế phẩm sinh học từ trứng, chuối, sữa, đậu nành… để chăm sóc và chữa bệnh hại cho cây hoa hồng thay vì các loại thuốc hóa học. Anh Minh và chị Trang cũng quan niệm, bộ rễ là mấu chốt giúp cây khỏe mạnh, vì vậy thay vì trồng hoa hồng trên đất, anh chị mua một loại chế phẩm vi sinh từ Anh về ủ với trấu để tăng sinh khối giúp bộ rễ của cây hoa hồng phát triển mạnh, cây trở nên khỏe hơn.

Kỹ thuật chăm sóc hoa hồng cơ bản - ai cũng làm được

Tưới nước: Nếu trồng hoa hồng ngoài đất vườn thì nên tưới 1 lần/ngày, trồng trong chậu thì sẽ là 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều muộn. Tưới nước cho hoa hồng thì phải tưới đẫm mới đủ nước cho lá quang hợp. Nếu thiếu nước cây sẽ vàng lá, rụng lá.

Thay đất: Sau khoảng 3-5 tháng trồng, lá hồng thường có màu vàng nhạt, lá héo úa và rụng dần, cây cũng ít mọc chồi non hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy đất trồng đã hết dinh dinh dưỡng. Thời điểm này cần phải tiến hành thay giá thể mới cho cây, kết hợp với thay chậu to hơn. Khi thay, nên tỉa cành và loại bỏ lá vàng úa. Sau thay vì cây còn yếu nên cần thường xuyên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại.

Ánh sáng: Hoa hồng là loại cây ưa ánh sáng, thích hợp sống trong điều kiện thoáng gió và có nhiều ánh nắng. Cây sẽ sinh trưởng tốt, lớn nhanh, ít bị sâu bệnh hại nếu một ngày được chiếu đủ 8 tiếng ánh nắng.

Phát hiện và phòng trừ sâu bệnh: Các loại sâu bệnh hại hoa hồng thường là nấm cây, bệnh héo Verticillium, bệnh gỉ sắt, bệnh phấn trắng,... Nếu thấy cây xuất hiện các chấm trắng, vết đốm ở gần ngọn hay mặt dưới lá thì đó là rệp sáp. Lúc này, chỉ cần dùng tay ngắt bỏ những lá bị bám hoặc tiêu diệt các đốm trắng, cách ly cây bị bệnh. Nếu không hiệu quả có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp không độc hại. Ngoài ra, nhện đỏ, nhện trắng, bọ trĩ, sâu ăn lá hay ốc sên cũng là nguyên nhân gây hại cho hoa hồng. Những loại này có thể quan sát bằng mắt thường và dễ dàng loại bỏ bằng tay.





