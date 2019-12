Your browser does not support HTML5 video.

Cặp vợ chồng Malaysia ly hôn vì cách nặn kem đánh răng khác biệt 08:00 29/12/2019 Theo Cục Thống kê, tỷ lệ ly hôn ở Malaysia vào năm 2017 là 49.965 trường hợp, dù giảm so với 51.642 trường hợp trong năm 2016 nhưng con số này vẫn rất đáng ngạc nhiên.