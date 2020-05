Cắt bỏ khối u 42kg đeo bám ở chân, giải thoát cho cô gái 20 năm liệt giường

20 năm liệt giường vì khối u 40kg

25 tuổi, Bùi Thị Thanh Hoa (quê Ninh Khánh, Ninh Bình) nặng 76kg nhưng khối u ở vùng thắt lưng trái đã chiếm tới hơn 40kg. Gần 20 năm qua, mọi sinh hoạt của Hoa đều ở trên giường, em chỉ ao ước được tự do đi lại, được tự làm mọi việc cho bản thân mà không cần phiền đến người khác.



Theo lời kể của chị Hằng (mẹ bệnh nhân), Hoa là con thứ hai trong gia đình. Thời điểm chào đời, Hoa khỏe mạnh lành lặn như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên đến 2 tháng tuổi, người mẹ phát hiện phần da của chân trái bé dày và sạm đen hơn so với chân phải.



Đến 8 tháng tuổi, cơ thể Hoa bắt đầu xuất hiện các khối chảy xệ làm chân trái phì đại, lệch và ngắn hơn so với bên còn lại khiến em di chuyển khó khăn.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y chia sẻ về ca bệnh.



Các khối chảy xệ lớn dần càng khiến Hoa đi lại khó khăn. Để đi lại được, mẹ phải làm cho em một đôi giày đặc biệt với chân trái độn thêm đế 2 phân để hai chân bằng nhau. Di chuyển chậm chạp và phải kéo lê một chân, Hoa chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ ở nhà.



Từ năm 2011 đến nay, Hoa nhiều lần bị ngã, gãy xương đùi trái, nhiều đợt hoại tử, tụ máu trong khối u. Gia đình đã đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện lớn, hội chẩn với nhiều giáo sư nổi tiếng nhưng đều không có câu trả lời rõ ràng.



Nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật với lý do ngoài khối khổng lồ ở chân trái này, còn có khối u còn lan trong ổ bụng và bệnh lý cong vẹo cột sống , cơ thể suy kiệt, thiếu máu trầm trọng...

Chân trái phì đại chiếm gần 2/3 trọng lượng cơ thể của cô gái trước khi mổ.



Theo lời chị Hằng, gia đình được các bác sĩ giải thích là không thể mổ được vì tình trạng này làm nguy cơ tử vong trong mổ rất cao do nhiều nguy cơ như: mất máu, khó khăn trong đặt ống nội khí quản và máy thở trong quá trình gây mê, nguy cơ hoại tử và chậm liền thương khi cắt bỏ khối khổng lồ này. Cứ như vậy, Hoa phải sống cảnh liệt giường suốt 20 năm.



Ngày 3/2/2020, Hoa đột ngột bị đau, chân trái mang khối u bị sưng nề nhiều kèm sốt cao, hoa mắt chóng mặt và được vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y.



Theo TS. BS nội trú Đỗ Văn Minh- Phó Trưởng đơn vị Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao, thời điểm nhập viện bệnh nhân thiếu máu trầm trọng (hồng cầu 1.4 triệu), bị gù vẹo cột sống. Chân trái, thắt lưng trái phì đại khổng lồ ước chừng 40kg kèm theo nhiều nốt nhỏ trên khắp cơ thể.



Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến u xơ thần kinh ngoại biên khổng lồ, mất chức năng chân trái, chảy máu và hoại tử trong khối u chân trái.



Kết quả chụp XQ cho thấy xương đùi trái gãy nhiều đoạn và tiêu chỏm xương đùi. Chụp cộng hưởng từ thấy nhiều khối u và khối máu tụ chiếm toàn bộ cẳng chân trái và lan lên tiểu khung.

Ca phẫu thuật cân não kéo dài 5 tiếng



Chỉ 2 ngày sau khi nhập viện, các bác sĩ tổ chức hội chẩn toàn viện đa chuyên khoa về ca bệnh đặc biệt này. Các chuyên gia đứng đầu các chuyên ngành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thống nhất chẩn đoán đây là một trường hợp u xơ thần kinh ngoại biên khổng lồ toàn bộ chân trái lan lên tiểu khung.



Bệnh nhân liên tục sốt và mất máu do khối u hoại tử và chảy máu, tình trạng nằm bệt giường do khối u cũng là nguy cơ gây tắc mạch, viêm phổi … kéo dài cuộc sống.

Bùi Thị Thanh Hoa, 25 tuổi

Dù gặp phải vô vàn khó khăn và nguy cơ nhưng ước nguyện được nhìn thấy đôi chân của Hoa đã thúc đẩy các y bác sĩ quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này. Chứng kiến nghị lực của cô bé, các y bác sĩ càng quyết tâm hơn.



PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y cho biết, lúc nhập viện, nhìn thấy hình ảnh khối u khổng lồ ở chân to gần bằng người, tôi mong muốn rất đơn giản làm sao giúp bé đỡ đau đớn, có thể đi lại.



Cũng theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, phẫu thuật cắt bỏ khối u chỉ là giai đoạn đầu tiên nhưng khó khăn nhất trên hành trình tìm lại đôi chân cho người bệnh. Sau phẫu thuật, các bác sĩ còn phải lắp chân giả, mổ cột sống mới giúp Hoa có thể đi lại.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 19/2/2020 do GS. Trần Thiết Sơn – Nguyên trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình (Trường Đại Học Y Hà Nội) đứng đầu phối hợp với chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tim mạch.



Trong 5 giờ đồng hồ cân não, các bác sĩ đã tháo khớp háng trái, cắt bỏ toàn bộ chân trái cùng khối u, tạo hình mỏm cụt. Cắt bỏ toàn bộ chân trái cùng khối u có khối lượng 42 kg.



Trước đó, can thiệp mạch nút mạch đùi trái trước khi phẫu thuật để hạn chế chảy máu. Bệnh viện cũng sẵn sàng 8 lít máu để sử dụng khi cần thiết.

Hoa đã có thể tự đi lại bằng nạng



Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, vết mổ khô sạch, mép vết mổ hồng. Tuy nhiên, ngày thứ 7 sau mổ, bệnh nhân có biểu hiện hoại tử vùng mông trái, tụ máu vùng thắt lưng trái/mỏm cụt đùi trái.



Do vậy, ngày 26/2/2020, các bác sĩ tiến hành mổ lần 2 để lấy khối máu tụ, cầm máu vùng thắt lưng trái, cắt bỏ tổ chức hoại tử vùng mông, tạo hình lại mỏm cụt.



Sau hơn 2 tháng điều trị và hồi phục, ngày 5/5 vừa qua, bệnh nhân được ra viện, tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ tương đối ổn định. Dù chưa được mổ cột sống và lắp chân giả nhưng bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tự đi lại bằng nạng. Với gia đình và bệnh nhân, kết quả hiện tại như một giấc mơ kỳ diệu.

