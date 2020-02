Cắt cổ bạn vì dám xưng mày- tao, tranh trả tiền nhậu

Theo thông tin từ TAND TP Cần Thơ, hôm 14/2, đơn vị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Tiếp (SN 1969, ngụ TP Cần Thơ) về tội " Giết người ". Theo nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, khoảng 11 giờ ngày 2/9/2019, bị cáo Trần Thanh Tiếp cùng với Trần Quốc Điền và khoảng 10 người khác tổ chức uống rượu tại sân chung cư Trung tâm thương mại Cái Khế (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Bị cáo Tiếp tại phiên tòa

Đến khoảng 15h30 chiều, Tiếp đề nghị mọi người hùn tiền lại để đến quán La Cà (đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế) uống rượu tiếp, mọi người đồng ý, riêng Trần Quốc Điền thì không. Vì thế, Tiếp và Điền xảy ra tranh cãi, định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, tất cả giải tán.

Sau đó Điền về nhà ở gần đó, Tiếp cùng Trần Thanh Hiếu (em ruột Tiếp) và ba người nữa đến quán La Cà uống rượu tiếp. Cho đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, đang nhậu tiếp bỗng dưng nhớ lại mâu thuẫn với Điền nên ra lấy xe máy chạy về nhà lấy cây dao inox đi tìm Điền để chém.

Đến nơi, thấy Điền đang ngồi trước cửa nhà, Tiếp lao tới cầm dao cắt một nhát vào vùng cổ Điền, sau đó lên xe bỏ chạy trở quán La Cà kể lại sự việc cho những người nhậu chung biết.

Vì tranh cãi chuyện hùn tiền nhậu, Tiếp đã dùng dao cắt cổ bạn (Ảnh minh họa)

Về phía nạn nhân, Điền được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ với vết thương vùng cổ rất nặng, đứt động mạch chủ… May mắn, anh được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Kết quả giám định thương tật là 12%. Trong thời gian anh Điền điều trị tại Bệnh viện gia đình Tiếp đã tới bồi thường được 65 triệu. Tiếp đó, vợ Tiếp nộp tiếp 100 triệu tại cơ quan công an để khắc phục thêm cho bị hại.

Bị cáo Tiếp khai nhận tại tòa, nói rằng mâu thuẫn là do trong lúc cãi cọ về việc hùn tiền nhậu tiếp thì anh Điền (nhỏ hơn bị cáo 4 tuổi) lại xưng mày – tao là hỗn với bị cáo. Theo Tiếp, anh phải ra anh, em phải em chứ không được ăn nói như vậy. Vì thế nên mới xảy ra chuyện bực tức và ra tay với Điền.

Phần anh Điền cho biết, mình muốn chi tiền toàn bộ cho chầu nhậu tiếp theo nhưng bị cáo cứ đòi trả một nửa số tiền đó nên dẫn đến mâu thuẫn. Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo quay xuống xin lỗi anh Điền, xin lỗi vợ mình đã "khổ vì chồng" và mong vợ ở nhà chăm hai con tốt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, cần thiết phải áp dụng hình phạt đủ sức răn đe. Do đó, HĐXX tuyên phạt Tiếp 9 năm tù về tội Giết người.

Your browser does not support HTML5 video.

Bị đâm chết vì gây chuyện với người khác trong lúc nhậu - Tuổi Trẻ

Xem thêm: Người đàn ông mất mạng tức tưởi vì nhậu với chồng người yêu cũ còn chê... hay ghen

Minh Tú (t/h)