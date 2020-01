“Cất vó” đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá lên đến 300 tỷ ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá lên đến 300 tỷ. Đồng thời bắt tên cầm đầu là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989).

Theo tin từ tờ Người lao động, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thứ cá độ bóng đá qua mạng internet. Đồng thời bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Quy mô đường dây đánh bạc này lên tới 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông, trước đó, khoảng tháng 7/2019, qua điều tra theo dõi, Công an tỉnh phát hiện một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn trên trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cấu kết với các đối tượng ở tỉnh Quảng Bình, Bình Dương , Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng

Ngay lập tức, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu lập chuyên án điều tra , đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 26/12/2019, ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây này là: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Huy Lâm (SN 1975); Dương Hữu Nhã (SN 1996); Nguyễn Huy Hy (SN1995) và Dương Văn Hiệp (SN 1981, đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Đinh Ngọc Tá (SN 1991, quê tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Cao Văn Tuyển (SN 1990, quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc (1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khám xét hiện trường, ban chuyên án thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát wifi, 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Nguyễn Xuân Hùng được xác định là kẻ cầm đầu

Theo điều tra, kẻ cầm đầu đường dây này Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Với vai trò cầm đầu, Hùng sử dụng tài khoản tổng đại lý có tên: NQ - 8738 trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc , đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá.

Tiếp đó, Hùng sẽ chia ra nhiều tài khoản đại lý như: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm độ tương đương 15.000 đồng; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Khi đã được Hùng giao tài khoản, các đối tượng sẽ tiếp tục chia nhỏ tài khoản, cung cấp mật khẩu cho các con bạc trong tỉnh và các tỉnh còn lại để đánh bạc theo hình hức cá độ. Mỗi điểm dao động từ 30 nghìn đồng cho đến 100 nghìn đồng.

Tính từ tháng 8/2019 cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.

Hiện Công an đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam một số đối tượng để phục vụ điều tra.

Nga Đỗ (t/h)