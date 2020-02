Your browser does not support HTML5 video.

Cậu bé 12 tuổi dành hết tiền lì xì để mua khẩu trang phát miễn phí 19:38 04/02/2020 Dành toàn bộ số tiền hơn 10 triệu đồng được lì xì Tết, cậu bé 12 tuổi đã cùng mẹ mua hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người dân.