Câu chuyện bi kịch đằng sau ý nghĩa của ngày lễ tình nhân Valentine

Ngày 14/2 dương lịch hàng năm là ngày lễ tình nhân Valentine . Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Vào ngày này, các cặp tình nhân thường trao cho nhau những lời chúc, những bông hoa, những viên kẹo chocolate hay món quà ý nghĩa để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, có một điều bất ngờ rằng nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine không phải toàn những thứ ngọt ngào, lãng mạn như vậy. Ý nghĩa ngày Valentine xuất phát từ một câu chuyện buồn ít ai biết.

Ngày lễ tình nhân 14/2 được đặt theo tên của một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II tên Valentine. Ngày 14/2 chính là ngày linh mực này bị xử tử.

Cụ thể, vào thế kỷ thứ III sau Công nguyên, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu. Đây là một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hỗn loạn, còn được gọi là "Cuộc khủng hoảng của Thế kỷ III”. Đế chế La Mã bị phân chia thành 3 bang, tấn công lẫn nhau và không được nhân dân ủng hộ.

Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập quân đội, Hoàng đế Claudius đã ban hành một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt, đó là cấm toàn bộ thanh niên trong đế chế kết hôn, cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn. Claudius II cho rằng, những người lính không lấy vợ sẽ có khả năng chiến đấu tốt hơn, hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm vì họ sẽ không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ để ra chiến trận.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, một linh mục dũng cảm tên Valentine và Thánh Marius đã bí mật tiến hành tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi trẻ yêu nhau. Khi hành động này đã bị phát giác, Claudius II đã ra lệnh bỏ tù và xử tử linh mục này hình bằng cách kéo lê và ném đá đến chết vào ngày 14/2 năm 273.

Trong thời gian bị giam giữ, linh mục Valentine đã giúp cô con gái bị mù lòa bẩm sinh của viên cai tù Asterius khỏi bệnh bằng "phép lạ". Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm thiệp cho thiếu nữ này và ký tên "Dal vostro Valentino" - "From your Valentine" (Từ Valentine của con).

Từ đó, ngày 14/2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Các cặp tình nhân có truyền thống sẽ ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" lên các tấm thiệp để thể hiện tình yêu.

Tuy nhiên, theo nhà văn Greg Tobin rất có thể chi tiết về tấm thiệp chỉ là một tình tiết được người đời thêm thắt vào câu chuyện đầy bi kịch này. Có rất nhiều giả thiết về nguồn gốc ngày Valentine nhưng câu chuyện về linh mục Valentine thành La Mã trên là được nhiều người chấp nhận nhất.

Con đường hoa cho các cặp tình nhân dịp Valentine

Kiều Đỗ (t/h)