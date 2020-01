Cảm phục 3 lão nông cầm sổ đỏ xây 'nghĩa trang cho những thiên thần'

Tín Thác được nhiều người bằng cái tên rất đẹp: “Nghĩa trang của những thiên thần”. Chỉ có điều, hơn 8.000 thiên thần yên nghỉ ở đây đều là những sinh linh bất hạnh, những hài nhi vô danh bị mất ngay quyền sống từ khi còn trong bụng mẹ. Chôn cất ở đây, các bé được đặt tên thánh, xếp theo thứ tự ngày tháng được nhặt về. Để nghĩa trang bớt hiu quạnh, ngày nào cũng thế ba lão nông đã có tuổi đều thay nhau quét dọn, nhổ cỏ, trồng hoa, thắp hương… rồi đi trông nom khắp cả khu.



Cũng từ lần gặp gỡ định mệnh đó, ý tưởng thành lập một nghĩa trang dành cho những đứa bé kém may mắn đã định hình trong đầu ông Hùng và ông Hy. Kể từ đó, 2 ông tìm mọi cách để biến mong muốn của mình thành hiện thực sớm nhất có thể. Gần 10 năm trước, đúng vào 27 Tết âm lịch, chẳng ai hỗ trợ mà chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, ông Hùng và ông Hy phát hiện có người bán mảnh đất 1.400 m2 với giá gần 500 triệu đồng. Cuối năm 2008, gọi nhờ vả rất nhiều người bạn ông Hy mới miễn cưỡng có được 30 triệu đồng đặt cọc. Trong khi chờ đợi những mạnh thường quân giúp đỡ, hai ông bàn nhau về nhà lấy sổ đỏ của ông Hy cắm được 400 triệu đồng. Sau khi mua được mảnh đất làm nghĩa trang, các ông thỏa thuận sẽ cùng nhau đóng tiền lãi cho đến khi lấy được sổ đỏ ra ngoài.



Anh Tường – người cha không may mắn có con bị chết lưu xúc động kể lại: “Con không có duyên ở lại với vợ chồng tôi. Khi biết đến nghĩa trang của bác Hùng, tôi cùng vợ đưa con đến, xin một ô đất để chôn cất rồi hương khói hàng ngày”. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống như vợ chồng anh Tường, có thể tận tay đưa con mình đến nghĩa trang gửi gắm. Những lời đàm tếu của người thân, bạn bè và xã hội đã khiến họ chùn bước, cũng chính sự ích kỷ của bản thân đã khiến họ làm ra những hành động vô lương tâm mà vứt bỏ con mình. Gần 10 năm nay, không biết bao nhiêu lần ông Hùng, ông Hy và ông Thái nghe những cuộc gọi báo những thi hài bé nhỏ ở đâu đó. Mỗi lần như thế, các ông lại phân công nhau đến tận nơi nhận về để chôn cất cẩn thận.

Nghĩa trang rộng lớn là nơi yên nghỉ của hơn 8.000 đứa trẻ.

Mỗi nấm mộ đều nhỏ xíu, chỉ vài chục cm2 được phủ bằng miếng đá hoa cương.

Trong số những đứa trẻ được các ông nhặt được, nhiều bé may mắn được các ông cứu về khi vẫn còn hơi thở. Những đứa trẻ như vậy được 3 lão nông gửi gắm vào mái ấm Tín Thác ở thôn Thanh Xuân 1 (xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và được các sơ trong nhà thờ chăm sóc. Để có điểm tựa giúp các bé vượt qua bất hạnh, cơ sở đặt tên các bé là Bảo Ân, Thiên Ân, Phúc Ân... Mái ấm Tín Thác được thành lập từ năm 2009 với vài phòng đơn sơ. Tuy nhiên, sau 10 năm do số lượng các bé gia tăng quá nhiều nên trung tâm liên tục phải mở rộng. Hiện nay, nơi đây là nơi che nắng che mưa của hơn 100 cháu bé; cơ sở ngày càng được trang hoàng, rộng rãi và thoáng mát với 3 dãy nhà theo hình chữ U khang trang. Bên cạnh đó, mái ấm này còn có cả sân chơi, vườn hoa và nơi ăn uống, ngủ, nghỉ vô cùng tiện nghi.



Là người cùng các lão nông thành lập ra mái ấm Tín Thác, Sơ Nguyễn Thị Hường (53 tuổi) bộc bạch: “Nơi đây ra đời là để cưu mang những đứa trẻ bất hạnh, cùng với nghĩa trang là nơi cứu rỗi linh hồn các cháu. Dù số lượng các bé ngày càng đông; nhưng chúng tôi ai cũng chỉ mong ước sao không nhiều trẻ phải đến mái ấm hay nghĩa trang nữa bởi nghĩa trang càng rộng thì nỗi đau càng lớn, tội lỗi càng nhiều… Ước gì các em được sinh ra trên đời, được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ”.

