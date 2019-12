Câu chuyện tình yêu của cô nàng 8X Việt, `cưa đổ` chàng lẫn bố chồng Tây chì bằng...gói cà phê

Cuộc gặp gỡ định mệnh



Đó là câu chuyện tình đặc biệt của Hoàng Thị Thu Hương (SN 1985) và ông xã Nicolas Viau (SN 1985), người Đó là câu chuyện tình đặc biệt của Hoàng Thị Thu Hương (SN 1985) và ông xã Nicolas Viau (SN 1985), người Canada . Kể về cuộc hôn nhân của mình, Hương cho biết, cả hai gặp nhau vào ngày 2/11/2011 khi chị làm marketing cho 1 công ty truyền thông và đang làm dự án cho Tết. Hôm đó, mối duyên bất ngờ khi bỗng nhiên đường dây internet ở nhà bị chuột cắn, phải ra cafe gần nhà để làm việc.



Tại đây, người đàn ông định mệnh mà chị không thể ngờ đã xuất hiện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hương đã bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh Nicolas Viau khi anh cùng bố bước vào quán café ngồi ngay cạnh chị. Vì máu mê trai, nên kể cả khi, anh chàng vô tình dẫm lên dây máy tính khiến máy sập nguồn, công cốc cả 4 tiếng trời của chị đổ sông đổ bể, nhưng chị vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện cùng anh và bó chồng.



Chị Hương tếu táo kể: “Mình định chửi mà thấy đẹp trai quá đành ngồi xuống nói chuyện nhưng anh ngại không dám nói chỉ có bố anh nói chuyện và nhờ mình dắt đi quanh Hà Nội hôm sau. Mình đồng ý luôn vì bác dễ thương chứ không hề muốn tán con trai bác. Từ đó cả 2 quen nhau. Đợt ý còn là sinh nhật ông nữa. Vài hôm sau đi Hạ Long về, bố anh và anh lại mời mình đi cafe. Mình còn mua gói cafe tặng ông. Một gói café chỉ 100 nghìn thôi mà mình mua được tình cảm của bố chồng”.



Lúc đó, câu chuyện của anh chị chỉ dừng lại ở những lần nói chuyện qua facebook, sau đó thì qua loa lời hẹn gặp mặt, trước khi anh đi du lịch Sài Gòn để trở về Canada. Thế rồi, bỗng một ngày, chị Hương gặp tai nạn xe máy, phải khâu 30 mũi ở bàn chân, anh chàng mới quên đó đã hủy luôn kế hoạch đi Sài Gòn ,để ở Hà Nội chăm sóc chị. Từ bế, cõng, canh cho chị ngủ, anh ấy không nề hà thực hiện suốt 2 tuần liền chị ở viện. Cảm mến anh và từ đó, tình yêu trong Hương và Nicolas cũng bắt đầu nảy nở.



“Đêm hôm ý anh thức đến 3h sáng để nhắn tin với mình bảo khi nào em ngủ được thì anh ngủ. Mê trai đẹp nên hôm sau mình vẫn lết đi xem phim và đi ăn với anh trong bộ dạng tàn tạ, chân băng bó, nhảy lò cò quanh rạp chiếu phim. Sau đó, mình bị ngã máu lênh láng anh phải cõng mình và hủy hết kế hoạch đi Sài Gòn để chăm mình. Đến ngày cuối cùng ở Việt Nam mới dám tỏ tình với mình”.

Cả hai vẫn giữ bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau lúc mới quen

Khi chị hoàn toàn bình phục, bạn trai lên đường về nước. Từ đó, hai người bắt đầu khoảng thời gian yêu xa trong vòng 1 năm. Quãng thời gian đó, thực sự là những kỉ niệm đẹp, anh chị cùng bên nhau, chu du khắp thế gian, đi Maroc. Tuy nhien, khi nghĩ đến chuyện tương lai, tình yêu của họ bắt đầy nảy sinh sóng gió. Bản thân chị Hương, điều kiện và hoàn cảnh không cho phép chị sang Canada làm việc, còn Nicolas, anh cũng không muốn từ bỏ công việc ổn định với 7 năm gắn bó, ở một công ty game lớn thứ 2 thế giới, cùng mức lương khủng. Vì thế, anh chị quyết định chia tay.



Khỏi phải nói, lúc đó Hương suy sụp cỡ nào. Chị buồn bã, tắt máy ở lì trong phòng 1 tuần liền. Thời gian đó, hai người vẫn không thể quên được nhau nên vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Sau 4 tháng, chị đã quyết định dứt khoát. Chị thẳng thắn nói với Nicolas, chị cần tìm người mới, vì ở Việt Nam đến tuổi này cần ổn định.



Cũng rất đau lòng, anh Nicolas không chấp nhận chuyện chia tay qua mạng, nên đã hẹn gặp chị ở Thái Lan để nói chuyện. Thế nhưng, cuộc hẹn ở đất nước xứ Chùa Vàng đó đã trở thành sợi dây gắn kết hai người lại với nhau. Tết năm đó, anh đã về Việt Nam ăn tết cùng Cũng rất đau lòng, anh Nicolas không chấp nhận chuyện chia tay qua mạng, nên đã hẹn gặp chị ở Thái Lan để nói chuyện. Thế nhưng, cuộc hẹn ở đất nước xứ Chùa Vàng đó đã trở thành sợi dây gắn kết hai người lại với nhau. Tết năm đó, anh đã về Việt Nam ăn tết cùng gia đình chị.





Từ bỏ việc tốt, lương khủng để chạy theo tiếng gọi con tim



Sau khi từ Thái trở về, Nicolas đã quyết định từ bỏ công việc mình đang làm ở Canada, thu xếp đồ đạc rồi về Việt Nam với chị vào tháng 7. Rồi chỉ hai tháng sau, anh bắt đầu ngỏ lời cầu hôn chị. Thật đặc biệt, đó lại là ngày sinh nhật chị. “Anh cầu hôn đúng vào sinh nhật mình trong khi cả 2 dắt chó đi dạo ở bờ hồ. Anh ngỏ ý với mình rằng “Anh nghĩ kỹ rồi, năm nay sinh nhật em anh chẳng có quà gì cả anh sẽ tặng em nhẫn đính hôn, em làm vợ anh nhé!”. Nghe xong, chị đã bật khóc vì cảm động, vì chưa dám nghĩ đến sẽ có ngày cả hai sẽ lấy nhau cả. Một tháng sau, bố chồng đích thân sang Việt Nam làm đám hỏi. Thế rồi, cả hai tổ chức vào tháng 5/2014, chấm dứt 2,5 năm yêu xa.



Sau đó, anh Nicolas bay về Canada vài tháng để chia tay gia đình, bạn bè. Đến tháng 8/2014, anh chị bắt đầu cuộc sống mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, để bắt đầu một cuộc sống mới ở Việt Nam chẳng có gì là dễ dàng đối với Nicolas. Thời gian đầu, tiền chẳng có, công việc cũng không vì, anh lại không có việc làm, còn chị Hương mới vừa học thạc sĩ xong trong khi cuộc sống ở riêng phải trang trải đủ thứ. Không những thế, anh Nicolas còn bị sốc về văn hóa Việt, những lời đàm tiếu của hàng xóm cũng chĩa về anh chị.

Trải qua mọi khó khăn, thử thách tổ ấm của chị Hương vẫn luôn đong đầy hạnh phúc





“Thấy vợ chồng mình ở với nhau không có con nên chủ nhà toàn nghĩ mình kiểu gái bao đối xử không ra gì. Sau này dần dần cuộc sống đỡ hơn. Anh tìm được công việc dạy tiếng Anh trong một trung tâm lớn ở Hà Nội, còn được danh hiệu giáo viên được yêu thích nhất năm 2017. Mình bắt đầu với đam mê, mở CLB Zumba hoạt động khá ổn, nhiều bên còn mời mình làm khóa học VIP. Sau 5 năm ổn định, chị theo anh về quê nhà chồng ở Canada. Lại thêm một lần khó khăn nữa với đôi vợ chồng. 5 tháng sống chung nhà với bố mẹ chồng, anh chị ra ở riêng. Cuộc sống bên trời tây thật sự khác biệt, chị Hương không còn điều kiện để làm công việc mà mình yêu thích, xa gia đình, xa bạn bè nhiều khi nghĩ đến làm chị tủi thân phát khóc. Giờ đây, anh Nicolas cũng đang làm hồ sơ năng lực để xin việc vào tháng sau.



Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chị Hương vẫn luôn cảm thấy may mắn bởi chị không hề cô đơn trên con đường mình đang. Chị luôn có một người tình chung thủy như ông xã, cùng bố mẹ chồng bên cạnh ủng hộ, động viên. Năm 2016, khi chị bị u xơ tử cung phải mổ và có bầu sau đó, ông xã luôn là người chăm sóc cho chị, tối nào anh cũng lấy nước ngâm chân, thuê giúp việc nhà cho chị.

Đỡ đần cho chị, khi con được 6 tháng tuổi, anh chăm con, cho con ăn và thông cảm với chị hơn. Đặc biệt, chị Hương còn được bố mẹ chồng hết mực yêu thương. Mẹ chồng rất tâm lý, khuyên chị cứ yêu thương bản thân mình, để chị thỏa mãn đam mê nhảy, còn bố chồng lại luôn mua qùa cho chị. Thậm chí, ông còn kiêm luôn việc rửa bát, khiến chị không phải động tay nhiều vào việc nhà.

Mẹ chồng Hương còn bảo với con dâu: “Chồng con không chết đói được, con cứ đi nhảy, cứ tự yêu bản thân, đừng có lo cho chồng”. Hồi còn ở Việt Nam, cứ hễ bố mẹ chồng sang thăm, bố chồng tranh phần rửa bát, còn mẹ chồng dắt chị đi nhảy salsa, để chồng ở nhà trông con.

Khi hỏi về bí quyết để giữ lửa hạnh phúc, chị Hương hạnh phúc mỉm cười bảo, chị có quan điểm không sinh con nhiều, để dành thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình. Điều không thể quên, đó là, phụ nữ nên yêu thương bản thân và đừng bao giờ hy sinh.

