Câu chuyện xúc động về màn lột xác ngoạn mục của cô sinh viên trẻ nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Không ít người không khỏi xúc động khi chứng kiến hành trình lột xác ngoạn mục sau nhiều cuộc đại phẫu thẩm mỹ của Nguyễn Hoài Thương - cô sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm TP HCM.



Hoài Thương là một trong số ít người nhận được tấm vé may mắn trong chương trình “Reborn tái sinh”. Chương trình này Hệ thống thẩm mỹ quốc tế Thu Cúc tổ chức, nhằm giúp đỡ những người tự ti về ngoại hình có thể thay đổi bản thân, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Từ năm 7 tuổi, mặt của Hoài Thương đã bị thay đổi theo chiều hướng xấu đi: Miệng méo, hàm lệch hẳn sang bên, mũi tẹt, da đen, mắt lờ đờ vô hồn. Những đặc điểm này khiến cô gái ngày càng mặc cảm, tự ti, sống khép mình lại để "chạy trốn" khỏi những sự chê bai của người đời.



Bố Thương mất sớm, chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng kinh tế Bố Thương mất sớm, chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng kinh tế gia đình thiếu thốn khiến cô gái không thể làm gì hơn. Hoài Thương bộc bạch: "13 năm qua, em gần như không dám soi gương, luôn đeo khẩu trang đến chỗ đông người, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Cứ thế, cuộc sống của em dần thu hẹp lại".



Những lời chia sẻ đầy chân thành, xúc động của cô sinh viên trẻ cùng khát khao cháy Những lời chia sẻ đầy chân thành, xúc động của cô sinh viên trẻ cùng khát khao cháy bỏng và sự vươn lên không ngừng nghỉ, nghệ sĩ Trấn Thành, Minh Hằng cũng như diễn viên Phương Oanh đều vô cùng cảm phục, dành những lời động viên, khen ngợi và đặc biệt là tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện miễn phí 100% trong chương trình "Reborn tái sinh" cho cô nàng.

Đôi ngũ chuyên gia chương trình cho biết, trường hợp của Hoài Thương là một ca đại phẫu phức tạp, phải can thiệp vào xương hàm mặt rất nhiều. Nếu không được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giỏi, có chuyên môn thì có thể sẽ để lại nhiều biến chứng, hậu quả nghiêm trọng.



Kết quả, ca phẫu thuật của Hoài Thương đã diễn ra tốt đẹp sau những nỗ lực hết mình của cả ê-kíp. Cô gái khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với khuôn mặt hết sức xinh đẹp, đường nét vô cùng tự nhiên, hài hòa với đôi mắt 2 mí to tròn, gương mặt tròn đầy cân đối, sống mũi cao và thon... Nếu không nói, chắc ít người nhận ra Hoài Thương đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhìn hình ảnh mới của mình, Thương không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Sau 13 năm, cuối cùng em đã dám tự tin đối mặt với mình trong gương". Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng cũng động viên: "Em hãy luôn là chính em, luôn đáng yêu, vui vẻ như bây giờ, không cần gồng mình làm những điều quá lớn lao, quá sức của mình". Với gương mặt mới này, chắc chắn Hoài Thương sẽ tự tin, dễ dàng hơn với những dự định, ước mơ sắp tới của mình.

Thùy Nguyễn (t/h)