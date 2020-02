Câu nói ám ảnh của sát thủ bàn cờ: “Nếu không giết người thì cũng giống như sống mà không được ăn`

Những ngày trước khi bị bắt, người ta thường thấy hình ảnh một gã đàn ông ngồi chơi cờ dưới bóng cây trong công viên Bitsevsky ở Moscow ( Nga ), hắn là Alexander Pichushkin. Tại đây, hắn quen với các nạn nhân rồi cùng ăn uống vui vẻ và cuối cùng là sát hại họ. Hắn nói rằng đã dùng thủ đoạn trên để giết chết 63 người.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương đã truy ra 3 động cơ khiến Alexander Pichushkin ra tay sát hại những nạn nhân trên. Đố là:

Đầu tiên, cha hắn đã ruồng rẫy và bỏ rơi hai mẹ con khi hắn chưa đầy 1 tuổi, điều này khiến hắn bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Hắn coi việc giết người là môtj cách trả thù người cha.

Tiếp theo, hắn có khao khát giết người để lấp đầy bàn cờ 64 quân. Bởi, chơi cờ vua là điều hắn vô cùng yêu thích.

Sau cùng, hắn muốn trở thành “bản sao của Andrei Chikatilo – một tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng ở nước Nga. Gã sát nhân này đã giết 53 người trong vòng 12 năm.

"Sát thủ bàn cờ" Alexander Pichushkin bị kết án tù chung thân với 63 tội giết người

Trong nhiều ngày tháng ra tay sát hại các nạn nhân , Alexander Pichushkin cuối cùng cũng bị bắt. Hắn bị đưa ra xét xử vào ngày 24/10/2007. Hắn phải ngồi cách ly trong một cái “chuồng” bằng kính chịu lực. Phòng xử chật cứng người thân của các bị hại, cánh báo chí, người nhà bị cáo và người dân trong vùng. Họ đến để chứng kiến tận mắt gương mặt của tên sát nhân.

Trước phiên tòa hầu hết các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng riêng Alexander Pichushkin thì không. Hắn thể hiện sự vui vẻ, sảng khoái trước tội ác của mình. Hắn tự tin khoe khoang chiến tích đã sát hại hàng chục người. Tính riêng năm 2001, hắn đã giết 11 người, trong đó có 6 người hắn sát hại trong vòng 1 tháng. Hắn có ý định sát hại đủ 64 người tương ứng với 64 quân cờ.

Tất cả những người dự tòa đều bị ám ảnh bởi một câu nói của Alexander Pichushkin khi chủ tọa hỏi lý do tại sao lại giết người hàng loạt. Hắn đứng hiên ngang, nhìn thẳng vào hội đồng xét xử và nói: “Nếu không giết người thì cũng giống như sống mà không ăn”. Hắn xem mình là người mở ra một cuộc sống, tương lai mới cho các nạn nhân khi giết họ.

Mặc dù có những suy nghĩ man rợ đến bệnh hoạn nhưng bác sĩ tâm thần khẳng định hắn không có dấu hiệu bệnh tâm thần. Alexander Pichushkin hiểu rõ hắn đang làm gì và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào cho tội ác của mình.

HĐXX phải mất 3 giờ để thảo luận về bản án cho kẻ sát nhân máu lạnh này. Theo bồi thẩm đoàn, nạn nhân thứ 63 của hắn là Marina Moskaleva nhưng cảnh sát không thể tìm thấy thi thể của người này. Không có một thứ gì được tìm thấy từ vụ án mạng này.

Sau nhiều giờ loay hoay nghị án, HĐXX tuyên án, Alexander Pichushkin lĩnh án chung thân, trong đó có 15 năm tù đầu tiên phải ở trong phòng biệt giam.

Việc Alexander Pichushkin chỉ bị tù chung thân là bởi trong luật pháp Nga không có mức án tử hình. Thế nhưng, tội ác của hắn đã khơi dậy một cuộc tranh luận dữ dội về việc khôi phục án tử hình đối với kẻ sát nhân này. Song cuối cùng bản án dành cho hắn vẫn được giữ nguyên.

Nga Đỗ (t/h)