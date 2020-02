Cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên phát hiện dương tính với virus corona

Tờ Titan Sports Plus đưa tin, một cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của câu lạc bộ (CLB) Zhejiang Greentown dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi . Đây là cầu thủ đầu tiên tại Trung Quốc nhiễm bệnh.

Được biết, cầu thủ trẻ nhiễm bệnh nằm trong số 56 cầu thủ và nhân viên tham dự một giải đấu tại tỉnh An Huy (từ ngày 16/1 đến 20/1). Đây là thời điểm thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) chưa bị cách ly, người dân vẫn thoải mái đi lại giữa các tỉnh thành.

Thông tin cầu thủ trẻ nhiễm bệnh khiến cả CLB Zhejiang Greentown vô cùng lo lắng. Bởi có rất nhiều người đã tiếp xúc với cậu ta. Thông tin ban đầu cho biết, cầu thủ trẻ có biểu hiện ho, sốt nhẹ.

Sau khi cầu thủ này phát hiện dương tính với corona, nhiều trường hợp trong câu lạc bộ cũng bị xem xét và đưa vào diện cách ly. Tuy nhiên, trong số đó chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona.

CLB có cầu thủ nhiễm viurs corona đang chơi ở giải hạng Nhất Trung Quốc (China League One). Và thông tin trên khiến làng bóng đá Trung Quốc vô cùng lo lắng. Bởi bóng đá Trung Quốc đang đóng băng hoàn toàn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định tạm hoãn vô thời hạn các giải đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của nước này. Tất cả các trận đấu trong nước đều bị hủy bỏ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, các câu lạc bộ lớn ở Trung Quốc đã quyết định đưa cầu thủ ra nước ngoài tập huấn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các đội bóng nằm trong tâm dịch cũng được đưa ra nước ngoài tập huấn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 40.000 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận trên thế giới. Riêng tại Vũ Hán đã ghi nhận hơn 900 ca tử vong . Trung Quốc đã đóng cửa thành phố Vũ Hán để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Trung Quốc đã khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến nhằm mục đích giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh. Đồng thời cử quân y đến thành phố Vũ Hán làm việc. Hiện tại, dịch bệnh đang diễn diễn rất phức tạp.

