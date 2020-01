Cầu thủ nghiệp dư số nhọ, mất một bên tinh hoàn vì bị bóng văng trúng “của quý”

Theo từ bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cách đây vài này, Bệnh viện tiến hành cấp cứu cho một nam thanh niên 16 tuổi bị bóng văng trúng hạ bộ khiến tinh hoàn xoắn lại dẫn đến hoại tử.

Sau ca phẫu thuật, nam bệnh nhân kể lại: Trong trận đấu bóng diễn ra vào ngày 7/12/2019, anh thma gia thi đấu cùng một đội bóng khác. Khi đang thi đấu thì từ một đường truyền bóng của đối phương, bóng bay với tốc độ mạnh trúng hạ bộ khiến anh gục xuống sân vì đau đớn.

“Sau đó, tôi thấy tinh hoàn mình sưng lên nhưng nghĩ nó không ảnh hưởng nên không đi khám. Tuy nhiên, hai ngày sau tôi bắt đầu thấy xuất hiện những cơn đau đột ngột với tần suất ngày một nhiều lên, tôi mới đi viện khám”.

Vừa khám xong các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật luôn vì bị xoắn tinh hoàn. Bác sĩ Đinh Hữu Việt là người trực tiếp khám cho nam thanh niên cho biết, bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn. Đây là một bệnh lý do tinh hoàn tự xoay quanh trục gây tắc nghẽn đột ngột thừng tinh, làm giảm hoặc tắc lượng máu đến tinh hoàn.

Nam thanh niên bị xoắn tinh hoàn sau một trận bóng (Ảnh minh họa)

Khi bị xoắn tinh hoàn, người bệnh thường có triệu chứng đau dữ dội và đột ngột ở một bên tinh hoàn. Đau kéo dài, sưng phía tinh hoàn bị xoắn có thể ở vị trí cáo hơn bình thường… Một số người bệnh thường bị nhẫm lẫn nó với các bệnh lý khác.

Với bệnh nhân trên, bác sĩ Việt cho biết, ekip buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn vì bệnh nhân nhập viện quá muộn. Nhập viện sau 24h nên tinh hoàn đã bị hoại tử, không thể cứu chữa được nữa.

Theo nghiên cứu, bệnh xoắn tinh hoàn thường gặp ở thanh niên trong độ tuổi từ 10 – 25 tuổi. Nguyên nhân chính xác dẫn đến bệnh lý này vẫn chưa được xác định chính xác. Một số do tác nhân từ bên ngoài như chấn thương, bị viêm, sự chuyển đổi đột ngột nội tiết trong cơ thể ở tuổi dậy thì… Xoắn tinh hoàn có thể biến chứng hoại tử, mất tinh hoàn, nhiễm khuẩn, vô sinh thứ phát…

Bệnh diễn biến nguy hiểm bởi khi mới bị xoắn bệnh nhân thường không sốt, không khó đi tiểu, không đái dắt. Rất nhiều bệnh nhân phát hiện được khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia nhận định, tùy vào mức độ xoắn tinh hoàn, thời gian xoắn mà gây hậu quả khác nhau. Nếu xoắn ở 360 độ thì tinh hoàn bị thiếu máu nuôi dưỡng, phù nề, có thể hoại tử trong 6h. Nếu được điều trị trước 6h thì tỷ lệ thành công có thể lên đến 100%.

Nhưng trong trường hợp của bệnh nhân trên do nhập viện sau 24h nên bác sĩ “bó tay”. Song dù chỉ còn một bên tinh hoàn, nhu cầu sinh lý không thay đổi tuy nhiên khả năng có con giảm ít nhất 50%.

Your browser does not support HTML5 video.

Một số điều cần biết về bệnh xoắn tinh hoàn

Nga Đỗ (t/h)