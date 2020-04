Cây “ATM gạo” miễn phí ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thông tin mới nhận được, vào sáng nay ngày 11/4, tại Trung tâm Văn hóa - thể thao phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cây "ATM gạo" đầu tiên tại Thủ đô được đưa vào hoạt động dành cho người nghèo, những người khó khăn không có nguồn thu nhập trong những ngày "cách ly toàn xã hội ", để cùng nhau vượt qua COVID-19

Điểm khác so với “ATM gạo" ở TP.HCM, người khó khăn khi đến đây sẽ nhận được 3kg gạo miễn phí mỗi người trong một ngày và cách thức lấy gạo không phải ấn nút mà là dùng chân đạp thì máy sẽ tự động nhả gạo đúng lượng.

Tình nguyện viên đánh số thứ tự để người dân xếp hàng nhận gạo

Trước khi nhận lương thưc, mọi người được rửa tay kháng khuẩn, đứng cách nhau 2m, điều này sẽ góp phần hạn chế tiếp xúc, lây lan COVID-19.

Mỗi người được nhận 3 kg gạo cho một ngày

Người nghèo hồ hởi mang gạo về

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ cho chương trình này cho biết, khi đưa dự án cây "ATM gạo" lên mạng xã hội nhận được rất nhiều ủng hộ và sự giúp đỡ của nhiều bạn bè đồng nghiệp. "Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người dân tới đây 3kg gạo. Hiện tại trong kho đang để ở đây là hơn 2 tấn gạo và sẽ còn những nguồn cung cấp đóng góp từ cộng đồng nữa. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình này tới hết 30/4 đảm bảo nguồn lương thực cho bà con trong mùa dịch này", anh Hùng nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Máy ATM rút gạo miễn phí cho người nghèo - VTC Now