Cây cảnh độc lạ chơi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Chuột cõng quất lên ngôi

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thị trường cây cảnh phục vụ vô cùng sôi động, nhộn nhịp. Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết nắng ấm thuận lợi cho việc trồng hoa, cây cảnh nên thị trường rất đa dạng với hàng trăm chủng loại, kích thước và giá thành, phục vụ tối đa nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Chỉ với mức giá từ vài trăm nghìn đồng, người mua có thể lựa chọn cho mình nhiều loại hoa, cây cảnh nên ngay cả những người thu nhập trung bình, thấp cũng có thể mua được cây cảnh đẹp về chơi Tết.

Đặc biệt, bên cạnh những loại hoa, cây cảnh quen thuộc như đào, mai, hồng, ly,... thì năm nay trên thị trường xuất hiện khá nhiều loại cây, hoa độc lạ, mới mẻ. Tuy chúng có giá khá cao nhưng vẫn được "dân chơi" rất ưa chuộng, tìm mua bằng được. Cây cảnh "chuột cõng quất" là một trong số đó.





Những năm gần đây, xu hướng chơi quất cảnh thay đổi theo từng con giáp đang rất thịnh hành. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là dịp lên ngôi của những cây quất cảnh kiểu "chuột vàng cõng quất bonsai". Để phục vụ nhu cầu của người dân, nhiều nhà vườn đã chuẩn bị hàng nghìn cây quất cảnh bonsai theo kiểu "chuột cõng quất", đó là những cây quất bonsai được uốn công phu sau đó đưa lên trồng trong bình sứ hình một con chuột cõng chĩnh vàng nặng trĩu.

"Theo xu hướng, năm nay gia đình tôi cũng đã chuẩn bị 100 gốc quất được trồng lên bồn có hình con chuột để phục vụ người dân. Để lứa quất này kịp ra thị trường chúng tôi đã phải trồng, chăm sóc từ hai năm về trước", anh Lĩnh, một chủ vườn quất cảnh ở Tứ Liên cho biết.

Trong vụ Tết năm nay một cây "chuột vàng cõng quất bonsai" thuộc loại đẹp sẽ có giá từ 4.000.000-6.000.000 đồng, những cây thật sự đặc biệt còn có giá cả chục triệu đồng. Người dân cũng có thể lựa chọn hai loại bình gốm hình chuột là màu xanh và màu vàng. Những bình gốm này có thể mua được ở Bát Tràng với giá từ 200.000-250.000 đồng/bình. Ngoài bình chuột cõng chĩnh vàng, người dân có thể lựa chọn các bình có hình dáng, màu đặc sắc khác như Phúc Lộc Thọ, tỳ hưu, trâu vàng, chùa một cột, đình làng quê…

Tại làng quất Tứ Liên hiện nay, số lượng quất cảnh hay còn gọi là quất bonsai đang "áp đảo" quất truyền thống vì rất được ưa chuộng. Giá thành cao, 1 cây quất bonsai nhỏ giá bằng cây quất nặng cả tạ. Nhờ trồng loại cây cảnh này mà các hộ dân đã thu được khoản tiền đáng kể.

Đại diện UBND phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) cho biết, ở làng quất hiện có 360 hộ sản xuất nông nghiệp trồng quất cảnh và hoa màu các loại, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 200 ha. Trong những năm trở lại đây làng nghề quất Tứ Liên đã không ngừng sáng tạo, làm ra những sản phẩm cây quất bonsai có giá trị cao cả về nghệ thuật để phục vụ thị trường cây quất cảnh trang trí trưng bày trong những ngày Tết.

Vị này cũng tiết lộ, thu nhập bình quân từ cây quất cảnh cũng cao hơn rất nhiều so với những cây trồng khác. Bình quân thu nhập của mỗi hộ làm nghề trồng quất đạt 80.000.0000-150.000.000 đồng/năm, cao hơn rất nhiều so với thu nhập chung của người trồng rau màu hoa các loại chỉ đạt 40.000.000-50.000.000 đồng/năm.

