Cây cảnh độc lạ chơi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Linh chi bonsai được lòng 'khách sang'

Linh chi bonsai đã xuất hiện được vài năm nhưng đến nay vẫn chưa hết hot. Đây là loại cây cảnh chơi tết độc lạ được nhiều khách sang lựa chọn.

Linh chi bonsai tại chợ hoa Hàng Lược. Ảnh: Dân Trí

Tại chợ hoa Hàng Lược dịp cuối năm, người dân thủ đô có thể ngắm nhìn và chọn mua nhiều loại hoa, cây cảnh độc đáo nhưng linh chi bonsai vẫn là mặt hàng "hiếm" và "lạ mắt" nhất.

Nấm linh chi từ lâu đã được biết đến là một vị thuốc quý từ thiên nhiên, có giá trị dinh dưỡng và cả giá trị kinh tế cao. Vì vậy, khi được "biến hóa" thành những chậu bonsai, linh chi đã thu hút sự hiếu kỳ của không ít người.

Cận cảnh một chậu linh chi bonsai

Linh chi bonsai không chỉ có hình thức độc đáo, đẹp lạ mà còn tỏa hương thơm rất dễ chịu. Kích thước những chậu cảnh này cũng rất nhỏ xinh, tiết kiệm diện tích, phù hợp đặt ở nhiều nơi. Loại bonsai này cũng dễ chăm sóc và giữ được lâu chứ không phải loại cây chỉ chơi được ngắn ngày như đào hay quất. Một chậu linh chi bonsai sẽ giúp thay đổi không gian Tết của gia đình trở nên lạ mắt, khác biệt hơn.

Linh chi bonsai có rất nhiều kiểu hình dáng khác nhau

Về nguồn gốc của loại cây cảnh đặc biệt này, một người kinh doanh linh chi bonsai trên phố Hàng Lược cho biết:

"Đây là những cây linh chi nguồn gốc Hàn Quốc được trồng tại miền bắc Việt Nam. Mỗi cây phải trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt khoảng 4 tháng. Sau khi nấm đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang các chậu cảnh trang trí. Lúc này, nghệ nhân thỏa sức sáng tạo hoặc thực hiện ghép theo ý khách hàng".

Được biết, trên thị trường linh chi bonsai có giá từ 400.000-5.000.000 đồng, tùy thuộc vào tuổi đời, kích thước của nấm hoặc mức độ công phu trong tạo hình. Tuy có giá thành khá cao nhưng loại cây cảnh độc đáo này vẫn rất được yêu thích và được "săn lùng" để trang trí hoặc làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Độc đáo linh chi bonsai dáng đẹp hương thơm

Kiều Đỗ (t/h)