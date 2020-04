Cây mần ri và bài thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm ít người biết

Cây mần ri là loại thảo dược, thường mọc ở các vùng đất ẩm ướt, khu vực đồng bằng và đặc biệt là những mảnh đất giàu phù sa.



Theo y học cổ truyền, tất cả các bộ phận của cây mần ri đều sử dụng làm thuốc. Đặc điểm của cây có vị đắng, tính ấm, có thể điều trị và hỗ trợ một số bệnh như tiêu đờm, thanh nhiệt, co cứng co, tổn thương cột sống và các bệnh lý cơ xương khớp, thoát vị đĩa đệm



Mần ri có 2 loại, gồm cây mần ri hoa trắng và cây mần ri hoa tím. Trong đó, cây mần ri hoa trắng có vị cay, tính ấm và không chứa độc tố, còn cây mần ri hoa tím có tác dụng điều trị bệnh viêm cầu thận cấp và mãn tính.

Công dụng của cây mần ri

Cây mần ri có rất nhiều công dụng, giúp điều trị các loại bệnh lý như:



Điều trị bệnh xương khớp như Điều trị bệnh xương khớp như thoái hóa khớp , thoái hóa cột sống, đau lưng ở người cao tuổi.



Tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị Tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị viêm gan B, tổn thương gan do ding nhiều bia rượu.

Cây mần ri có công dụng chữa bệnh thoát vị đĩa đệm





Thanh nhiệt, giải độc, nước của cây mần ri có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, giải độc, điều trị gan nhiễm mỡ, nóng trong người.



Chữa các bệnh hô hấp, cây mần ri hoa trắng có tác dụng chữa đau đầu, một số bệnh về hô hấp, viêm xoang.



Suy nhược cơ thể.



Mần ri hoa trắng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.



Chữa thoát vị đĩa đệm.



Một số tác dụng khác: Rễ cây mần ri có tác dụng điều trị giun, lá cây gây phồng, tăng lượng tiết mồ hôi và giúp vận chuyển máu.

Phương thuốc chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây mần ri

Cây mần ri thường mọc ở những vùng đất ẩm ướt, khí hậu nhiệt đới ẩm nên việc thu hoạch khá dễ dàng. Tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng làm thuốc. Khi thu hoạch cây mần ri về, nên rửa sạch với nước để loại bỏ hết chất bẩn xung quanh, sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ, đem phơi khô.



Trong chữa trị thoát vị đĩa đệm, cây mần ri sẽ được áp dụng theo 2 cách sau:





Cách 1:





Chuẩn bị khoảng 40 gram cây mần ri hoa trắng đã được phơi khô, hãm lấy nước uống hàng ngày.

Mỗi ngày người bệnh uống khoảng 200-300 ml/ 1 lần. Ngày có thể uống 3-5 lần.

Cách 2:





Cũng cách làm như trên, bạn có thể cho thêm vào nắm muối trắng hạt to, giúp bài thuốc phát huy hết công dụng. Việc kết hợp muối trắng với cây mần ri có thể giúp cho lượng khí huyết trong cơ thể được lưu thông một cách tốt nhất, đồng thời làm giảm tình trạng căng cơ, giảm đau.

Lưu ý khi dùng cây mần ri chữa bệnh thoát vị đĩa đệm

Tuy cây mần ri có công dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, xương khớp,… nhưng bệnh nhân cũng nên hết sức lưu ý tránh những tác động không phù hợp, hay một số hệ lụy nhỏ khi sủ dụng quá liều.



Trong quá trình sử dụng cây mần ri để chữa thoát vị đĩa đệm nên chú ý, tránh dùng sản phẩm bị mốc, mục nát và có dấu hiệu hư hỏng.



Cây mần ri không sử dụng với phụ nữ có thai và cho con bú. Trường hợp trẻ em hay độ tuổi thanh thiếu niên bị thoát vị đĩa đệm, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.



Chữa bệnh thoát vị đĩa đệm bằng cây mần ri, người bệnh nên kiên trì, chớ nóng vội bởi trên thực tế điều trị cho thấy, chưa có một liệu pháp đơn lẻ nào có khả năng chữa triệt để bệnh.



Trên đây là một số thông tin về công dụng, cũng như lưu ý nhỏ trong việc chữa trị thoát vị đĩa đệm bằng cây mần ri. Hi vọng, quý độc giả cảm nhận sự hữu ích của bài viết, phục vụ quá trình chăm sóc sức khỏe cho mình và mọi người.

Mẹo hay chữa thoát vị đĩa đệm

Minh Tú (t/h)