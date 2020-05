4 cách sử dụng lá lốt chữa đau nhức xương khớp hiệu quả ngay lần đầu

Thảo dược dân dã có tác dụng chữa bệnh “thần kỳ”

Đau nhức xương khớp là triệu chứng các khớp xương, cột sống bị đau do biến chứng của các các bệnh lý xương khớp như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, gai cột sống … hoặc do chấn thương.

Bệnh gây ra các cơn đau nhức ê ẩm, khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của người bệnh.

Lá lốt chữa đau nhức xương khớp ở thể nhẹ





Theo đó, lá lốt là loại ây thân thảo, vị nồng, tính ấm có tác dụng giúp làm ấm bụng, trừ phong hàn, hạ khí… và đặc biệt là giảm đau. Lá lốt thường được sử dụng trong điều trị các chứng bệnh về đau nhức xương khớp nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn cực tốt.

Sử dụng lá lốt trị chứng đau nhức xương khớp là phương pháp lành tính, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và đặc biệt là không gây tác dụng phụ nếu sử dụng đúng cách.

Cách dùng lá lốt chữa bệnh khớp

Sắc lấy nước uống

Uống nước lá lốt giúp giảm đau nhức xương khớp

Lá lốt phơi khô khoảng 10 – 15g cho vào nồi cùng lượng nước sắp mặt, sắc láy nước uống trong ngày. Người bệnh nên uống sau khi ăn và khi thuốc còn nóng, hiệu quả sẽ cao hơn. Uống trong vòng 1 tuần, bạn có thể thấy ngay tác dụng của bài thuốc này đối với cơn đau khớp.

Dùng lá lốt để chườm

Bệnh nhân đau nhức xương khớp có thể dùng lá lốt chườm cũng rất hiệu quả, giúp giảm cơn đau và sưng.

Lá lốt xay nhuyễn trộn muối đun sôi chườm vào vùng xương khớp bị đau nhức

Bạn dùng 20 – 25g lá lốt tươi đem rửa sạch bụi bẩn, để ráo nước. Cho thêm ít muối trắng say nhuyễn, bỏ hỗn hợp vào nồi đun nhỏ lửa và quấy đều tay. Để nguội bớt, bạn đổ ra khăn hay túi chườm, chườm vào chỗ bị đau (sưng). Thực hiện liên tục cho đến khi triệu chứng thuyên giảm. Một ngày có thể thực hiện 2-3 lần.

Sử dụng lá lốt để ngâm

Sử dụng lá lốt ngâm để ngâm chân giúp lưu thông khí huyết, giản nở mạch máu. Từ đó giúp mạch máu lưu thông, bồi dưỡng và vận chuyển chất dinh dưỡng đi “nuôi” cơ bắp, xương khớp trong cơ thể.

Bạn lấy 5-10 lá lốt già, đẩy đủ cả thân và rễ, đem rửa sạch rồi để ráo nước. Đem thái nhỏ, cho vào đun sôi cùng 1 lít nước trong khoảng 15 phút, sau đó bỏ ra ngoài. Ngâm chân trong khi nước vẫn còn ấm cho đến khi nước nguội hẳn thì dừng lại. Sử dụng đều đặn mỗi ngày trong vòng 1 tuần, triệu chứng đau nhức xương khớp sẽ được cải thiện.

Lá lốt ngâm rượu

Lá lốt ngâm rượu là phương pháp được nhiều người sử dụng nhằm tận dụng tối đa công dụng của loại thảo dược này. Rượu lá lốt được dùng để xoa bóp khu vực xương khớp bị đau nhức, cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Lá lốt (bao gồm cả thân, rễ) đem rửa sạch, phơi ráo rồi băm nhỏ. Ngâm lá lốt với 1 lít rượu trắng trong bình sạch, để khoảng 1 tháng là có thể bỏ ra dùng. Hàng ngày, trước khi đi ngủ đem rượu lá lốt xoa bóp nhẹ nhàng tại khu vực bị đau nhức. Thực hiện từ 2-3 lần mỗi ngày sẽ đem lại cảm giác thư giãn, giảm đau hiệu quả cho người bệnh.

Chỉ nên dùng lá lốt với lượng vừa phải, trung bình từ 50g – 100g. Bởi dùng nhiều có thể gây ra những phản ứng phụ, làm cơ thể người bệnh mệt mỏi, uể oải… Bệnh nhân táo bón, nhiệt miệng, nóng trong người… không nên sử dụng lá lốt trong các bài thuốc điều trị bệnh.





Chữa đau lưng tại nhà cực đơn giản chỉ bằng lá lốt. Nguồn: Sức Khỏe và Gia Đình

Nguyễn Dung (t/h)