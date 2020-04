8 cây thuốc Nam là 'khắc tinh' của bệnh viêm tiền liệt tuyến

Phì đại tiền liệt tuyến còn được gọi bằng cái tên khác là u xơ tuyến tiền liệt . Thuật ngữ này dùng để chỉ tình trạng tuyến tiền liệt bị phình to, gây chèn ép lên bàng quang, niệu đạo. Tuy là căn bệnh lành tính, nhưng tình trạng bàng quang và niệu đạo bị chèn ép sẽ khiến cho quá trình tiểu tiện hoạt động bất thường. Nghiêm trọng hơn, nếu không được chữa trị sớm, bệnh có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt, gây vô sinh. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến Sức Khỏe , tính mạng của người bệnh. Là căn bệnh xảy ra phổ biến ở nam giới. Bệnh xuất hiện với triệu chứng nhẹ tuy không gây nguy hiểm nhưng thường khiến người bệnh cảm thấy khó chịu vì đau đớn. Không những thế, căn bệnh này còn khiến cánh mày râu gặp không ít phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày và đời sống tình dục.

Náng hoa trắng hay còn được gọi là cây đại tướng quân hoa trắng, có tên khoa học là Crinum asiaticum L. Loại cây này được xem là “khắc tinh” của bệnh phì đại tuyền liệt tuyến. Không những thế, chúng còn được biết đến như vị thuốc giúp loại bỏ triệu chứng của các bệnh lý liên quan đến tuyến tiền liệt, trong đó có viêm tuyến tiền liệt. Sở dĩ cây Thuốc nam chữa viêm tuyến tiền liệt là nhờ tác dụng chống viêm và lợi tiểu, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm nặng và cải thiện triệu chứng tiểu gắt hoặc tiểu khó ở nam giới. Đồng thời, các hoạt chất chứa trong câynláng hoa trắng còn có tác dụng giảm sưng và phù nề ở niệu đạo.

Cỏ tranh được coi là thần dược, có tác dụng giải độc gan , bồ bổ thận, rất tốt cho sức khỏe của bệnh nhân mắc chứng yếu gan, yếu thận. Theo các nghiên cứu Y học hiện đại, trong loại cỏ tự nhiên này có chứa 18% là đường, bao gồm cả fructose và glucose. Sở dĩ cỏ tranh có vị ngọt như vậy là do chúng chứa nhiều acid malic, acid citric, oxalic, arundoin, tartatric, triterpene methylethers và cylindrin. Theo Y học cổ truyền cỏ tranh có vị ngọt và tính hàn, cớ tác dụng giải khát và thanh nhiệt. Do đó, chúng giúp lợi tiểu tiện, tiêu ứ huyết, thanh phế vị nhiệt, thường chủ trị các chứng bệnh như bí tiểu, tiểu ra máu hoặc chảy máu cam. Chính nhờ những tác dụng tuyệt vời này, cỏ tranh còn được xem là vị thuốc nam chữa viêm tuyến tiền liệt an toàn và hiệu quả, được nhiều người bệnh tin dùng. Nếu gặp phải triệu chứng tiểu khó với nước tiểu vàng hoặc tiểu ra máu, tiểu buốt gắt và người nóng sốt, người bệnh có thể áp dụng bài thuốc từ cỏ tranh sau đây để kiểm soát và khắc phục bệnh.